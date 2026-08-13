Composition probable de l’Ajax : Míchel désigne le remplaçant de Steven Berghuis

L’Ajax affronte le FC Shelbourne jeudi soir en Irlande. Le club d’Amsterdam espère atteindre les barrages de la Ligue Conférence et défend une avance de 3-1.

Après s’être assez facilement défait du FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire, l’Ajax a également dominé Shelbourne sans difficulté jeudi dernier à la Johan Cruijff ArenA.

L’Ajax a manqué un grand nombre d’occasions et a encore encaissé un but en fin de match, ce qui permet à Shelbourne de conserver une lueur d’espoir de rejoindre les barrages.

Pour cela, les Irlandais devront battre Marc ter Stegen au moins à deux reprises. Le gardien allemand a débuté le week-end dernier contre le PEC Zwolle (victoire 0-2) et a laissé une bonne impression.

Devant lui, la défense de l’Ajax sera composée d’Owen Wijndal, qui prend la place de Caio Henrique, Daley Blind, préféré à Youri Baas, Aaron Bouwman et Lucas Rosa.

Au milieu de terrain, Míchel devrait opter pour Youri Regeer, Davy Klaassen et Oscar Gloukh. Le trio a jusqu’ici joué ensemble lors de chaque match de Ligue Conférence.

En attaque, l’entraîneur espagnol de l’Ajax doit faire des choix, Steven Berghuis n’étant pas présent à Dublin pour des raisons privées. Mika Godts, qui avait débuté sur le banc contre le PEC Zwolle parce qu’il ne serait pas totalement en forme, devrait lui aussi être laissé au repos.

C’est pourquoi Míchel débutera avec Abdellah Ouazane sur l’aile gauche, comme contre le PEC Zwolle. À droite, l’entraîneur alignera Maher Carrizo et, en pointe, Kasper Dolberg sera titulaire, comme lors de chaque match jusqu’à présent.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa ; Regeer, Klaassen, Gloukh ; Ouazane, Dolberg, Carrizo