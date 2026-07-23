L’Ajax se mesure au FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Ligue Conférence. Voetbalzone s’attend à ce que l’entraîneur Míchel accorde une place de titulaire à deux recrues récentes. Ziggo Sport diffuse le match européen à l’extérieur de l’Ajax sur sa chaîne principale, avec un coup d’envoi à 20h00.

Marc-André ter Stegen n’est pas encore arrivé, ce qui fait que Maarten Paes garde les buts du club amstellodamois. Lucas Rosa (à droite) et la recrue Caio Henrique (à gauche) occupent les couloirs. Aaron Bouwman et Daley Blind, de retour, sont les défenseurs centraux.

Youri Regeer assure l’équilibre au milieu de terrain. Les deux autres milieux, Davy Klaassen et Oscar Gloukh, auront pour mission de faire le lien avec la ligne offensive de l’Ajax.

Kasper Dolberg a récemment eu du temps de jeu contre l’Olympiakos et sera titulaire contre Vojvodina. Steven Berghuis débute sur le flanc droit et Mika Godts devra apporter le danger depuis le côté gauche.

Le match retour contre Vojvodina est programmé pour le jeudi 30 juillet. Entre-temps, l’Ajax affrontera l’anglais de Burnley en match amical. En cas de victoire face au club serbe, un troisième tour préliminaire suivra contre le Shelbourne FC (Irlande) ou le Nõmme Kalju FC (Estonie), puis éventuellement les barrages.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique ; Regeer, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Dolberg, Godts