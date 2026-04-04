Composition probable de l'Ajax : García doit choisir entre Weghorst et Dolberg

Samedi, l'Ajax affrontera le FC Twente de John van den Brom, une équipe difficile à battre. Óscar García procède à quelques changements par rapport au match nul 1-1 disputé lors du « Klassieker » contre Feyenoord. Le match Ajax - FC Twente débutera à 21h00 et sera retransmis en direct sur ESPN 2.

Maarten Paes gardera les buts de l'Ajax, qui a désespérément besoin de points pour conserver la deuxième place de l'Eredivisie. Lucas Rosa débutera au Johan Cruijff ArenA au poste d'arrière droit, avec Owen Wijndal sur le côté gauche. Takehiro Tomiyasu s'est blessé contre Feyenoord et a manqué les matchs amicaux internationaux du Japon. Il ne pourra pas non plus débuter contre Twente.

Josip Sutalo et Youri Baas formeront la charnière centrale face aux Tukkers. Ko Itakura s'entraîne à nouveau avec l'équipe première de l'Ajax, mais devra encore patienter avant de décrocher une place de titulaire sous les ordres de l'entraîneur espagnol.

Jorthy Mokio débute au milieu de terrain, Youri Regeer n'étant pas encore complètement remis d'une blessure aux ischio-jambiers. Sean Steur débute sur le côté gauche et Oscar Gloukh est le numéro 10 au milieu de terrain d'Amsterdam. Davy Klaassen souffre de problèmes au genou et n'est donc pas aligné par García.

Kasper Dolberg remplace Wout Weghorst en tant que leader de l'attaque de l'équipe qui joue à domicile. Steven Berghuis bénéficie à nouveau de la confiance de García sur le flanc droit. Mika Godts est le pion sur le côté gauche de l'attaque de l'Ajax.

L'Ajax aborde cette rencontre avec Twente avec un point d'avance. En octobre, les Amstellodamois s'étaient imposés 2-3 à Enschede, notamment grâce à un but de Weghorst, dont le nom circule comme recrue potentielle des Tukkers.

Composition probable de l'Ajax : Paes ; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal ; Mokio, Gloukh, Steur ; Berghuis, Dolberg, Godts.