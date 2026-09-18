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imago-sport-1083364718.jpgANP
Rian Rosendaal
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Composition probable de l’Ajax : Farioli ne reconduit pas l’équipe qui s’est imposée 5-1

Ajax vs Excelsior
Ajax
Excelsior
Eredivisie

L’Ajax joue de nouveau à domicile, cette fois contre l’Excelsior. L’entraîneur Míchel semble revenir à une équipe aux noms bien connus. Ajax - Excelsior débute samedi à 20h00 et sera à suivre en direct sur ESPN 2.

L’entraîneur espagnol avait choisi en milieu de semaine contre Willem II (5-1) Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal et Kasper Dolberg. Míchel semble toutefois de nouveau privilégier le onze aligné auparavant.

Marc-André ter Stegen gardera les buts. Anton Gaaei remplace Lucas Rosa au poste d’arrière droit. Thilo Kehrer et Youri Baas seront les défenseurs centraux contre l’Excelsior. Caio Henrique prend à gauche la place d’Owen Wijndal.

Davy Klaassen et Julian Brandt conservent leur place dans l’entrejeu des Amstellodamois. Sofyan Amrabat fait son retour en sentinelle, au détriment de Jorthy Mokio. 

Convoqué avec le Nigeria, Tolu Arokodare retrouve sa place en pointe. Steven Berghuis évoluera à droite, avec Oscar Gloukh qui bénéficie de nouveau de la confiance au poste d’ailier gauche.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
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Excelsior
EXC

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique ; Amrabat, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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