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imago-sport-1081417903.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

Traduit par

Composition probable de l’Ajax : cet attaquant sera titulaire jeudi contre le FC Sion

Ajax vs Sion
Ajax
Sion
Ligue Conférence, Qualification

L’Ajax affronte de nouveau le FC Sion ce jeudi soir en barrages de la Ligue Conférence. Voetbalzone s’attend à la même composition qu’il y a une semaine, lorsque les Ajacides s’étaient imposés 2-4 en Suisse. Le duel à Amsterdam débutera à 20 heures et sera diffusé par Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen gardera les buts à la Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (à droite) et Caio Henrique (à gauche) occuperont les couloirs de la défense de l’Ajax. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale amstellodamoise. Daley Blind n’est pas encore suffisamment en forme pour jouer.

Youri Regeer devra assurer le contrôle au milieu de terrain de l’Ajax. Davy Klaassen et Julian Brandt, récemment recruté, seront chargés de faire le lien avec la ligne d’attaque.

Steven Berghuis, qui semble pouvoir quitter l’Ajax, débutera sur l’aile droite face à Sion. Oscar Gloukh occupera le flanc gauche, avec Marcos Leonardo de nouveau en pointe pour le club hôte. Kasper Dolberg sera donc encore remplaçant.

L’Ajax s’est imposé 2-4 la semaine dernière sur le sol suisse. La phase de championnat de la Ligue Conférence est donc toute proche pour l’équipe de l’entraîneur Míchel, même si Sion ne doit pas être sous-estimé.

Ligue Conférence, Qualification
Ajax crest
Ajax
AJX
Sion crest
Sion
SIO

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique ; Regeer, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.

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