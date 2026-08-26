Composition probable de l’Ajax : cet attaquant débutera jeudi contre le FC Sion

L’Ajax retrouve le FC Sion ce jeudi soir en barrages de la Ligue Conférence. Voetbalzone s’attend à voir le même onze de départ qu’il y a une semaine, lorsque les Ajacides s’étaient imposés 2-4 en Suisse. Le match à Amsterdam débutera à 20h00 et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Marc-André ter Stegen gardera les buts à la Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (à droite) et Caio Henrique (à gauche) seront les latéraux de l’Ajax. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale de la défense amstellodamoise. Daley Blind n’est pas encore suffisamment en forme pour jouer.

Youri Regeer devra assurer l’équilibre au milieu de terrain de l’Ajax. Davy Klaassen et la recrue récente Julian Brandt seront chargés de faire le lien avec la ligne offensive.

Steven Berghuis, qui semble pouvoir quitter l’Ajax, débutera sur l’aile droite face à Sion. Oscar Gloukh occupera le flanc gauche, avec Marcos Leonardo de nouveau en pointe du côté du club hôte. Kasper Dolberg sera donc une nouvelle fois remplaçant.

L’Ajax s’est imposé 2-4 la semaine dernière sur le sol suisse. La phase de ligue de la Ligue Conférence est donc toute proche pour l’équipe de l’entraîneur Míchel, même si Sion ne doit pas être sous-estimé.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique ; Regeer, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.