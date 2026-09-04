Composition probable de l’Ajax : Amrabat titulaire d’entrée contre le PSV ?

L’Ajax affronte le PSV samedi dans le premier choc de l’Eredivisie Vriendenloterij. L’entraîneur Míchel semble avoir peu de surprises en réserve, selon les prévisions de Voetbalzone. Ajax - PSV débute à 20 heures et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Marc-André ter Stegen sera dans les buts à la Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa est cette fois préféré au poste d’arrière droit, avec Caio Henrique sur le flanc gauche. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront à nouveau la charnière centrale de la défense amstellodamoise. Recruté cette semaine, Thilo Kehrer commencera donc sur le banc.

Amrabat titulaire d’entrée

Sofyan Amrabat, présenté la semaine dernière, devrait débuter contre le PSV. Jorthy Mokio a apporté du contrôle et de l’équilibre au milieu de terrain de l’Ajax ces dernières semaines, mais il marque maintenant le pas. Davy Klaassen apporte de l’expérience et du volume de course, tandis que Julian Brandt amène de la créativité vers l’avant.

Míchel fait confiance à des noms familiers en attaque, avec Steven Berghuis qui évoluera depuis le côté droit. Abdellah Ouazane débutera sur le flanc gauche et Tolu Arokodare, du haut de ses 1,97 mètre, occupera la pointe et servira de point d’appui face au PSV.

Le coach espagnol dispose aussi en attaque d’Oscar Gloukh, Simon Adingra et Viktor Tsygankov, qui était encore absent contre Telstar. Rayane Bounida n’est pas disponible en raison d’une blessure.

L’Ajax a repris confiance avec une victoire 0-4 sur le terrain de Telstar. Grâce à cela, les Amstellodamois occupent la quatrième place, avec trois points de retard sur le PSV, deuxième, qui a écrasé le FC Utrecht en s’imposant 1-6.

Composition probable de l’Ajax (4-3-3) : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique ; Amrabat, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Tolu, Ouazane.