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Rian Rosendaal

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Composition probable de Feyenoord : Mármol ou López débutera-t-il au poste d’arrière gauche ?

Feyenoord vs ADO La Haye
Feyenoord
ADO La Haye
Eredivisie

Feyenoord reçoit l’ADO Den Haag ce dimanche. Giovanni van Bronckhorst semble conserver sa confiance aux cadres, comme le prévoit Voetbalzone. Le rendez-vous à De Kuip débute à 14 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 1. 

Tjark Ernst gardera les buts de Feyenoord. Givairo Read et Mika Mármol seront les arrière droit et gauche face à l’ADO. Van Bronckhorst opte pour Jeremiah St. Juste et Tsuyoshi Watanabe en défense centrale. 

L’entraîneur de Feyenoord ne ressent pas le besoin de modifier le milieu de terrain rotterdamois. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël et le capitaine Luciano Valente seront donc au coup d’envoi à De Kuip.

Van Bronckhorst maintient aussi sa confiance à des noms familiers en attaque. Gaoussou Diarra débutera donc une nouvelle fois sur le flanc gauche, avec Anis Hadj Moussa sur le côté droit. Ayase Ueda sera l’avant-centre de Feyenoord.

Feyenoord s’est imposé la semaine dernière 2-5 sur la pelouse du SC Cambuur au terme d’un match mouvementé. L’ADO, lui, n’a eu aucune chance à domicile contre le FC Groningue (1-4) et attend encore son premier point cette saison.

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Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
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ADO La Haye
HAA

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Zechiël, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

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