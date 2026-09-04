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Rian Rosendaal

Traduit par

Composition probable de Feyenoord : le remplaçant d’Ueda désigné

NEC Nimégue vs Feyenoord
NEC Nimégue
Feyenoord
Eredivisie

Feyenoord affronte le NEC samedi. La grande question est : qui remplacera Ayase Ueda à la pointe de l’attaque des Rotterdamois ? NEC - Feyenoord débute à 16 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 2. 

Tjark Ernst gardera les buts de Feyenoord à Nimègue. Givairo Read débute au poste d’arrière droit, avec Javi López qui commencera sur le côté gauche. Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol seront les défenseurs centraux dans l’équipe de Giovanni van Bronckhorst.

Au milieu de terrain, Charles Vanhoutte remplace Oussama Targhalline, qui n’a pas fait la meilleure impression contre l’ADO La Haye. Gjivay Zechiël et Luciano Valente sont les autres milieux de Feyenoord à De Goffert.

Remplaçant d’Ueda
Anis Hadj Moussa, lié à Al-Ittihad en milieu de semaine, devra apporter le danger devant depuis le côté droit. Gaoussou Diarra sera le passeur sur le flanc gauche. Nacho Ferri remplace Ueda, parti à Lille OSC, en pointe. Reiss Nelson, de retour, pourrait être utilisé comme remplaçant.

Contre l’ADO, Feyenoord était mené 0-2 avant d’arracher le 2-2 à domicile après une solide remontée. Le NEC a fait mieux : en déplacement sur le terrain du PEC Zwolle, le club s’est imposé 1-3.

Eredivisie
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC
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Feyenoord
FEY

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Zechiël, Valente ; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.

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