Composition probable de Feyenoord : la formule gagnante obtient une nouvelle chance

Feyenoord affronte le FC Utrecht ce dimanche et l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst semble vouloir reconduire l’équipe qui s’est imposée 0-7 la semaine dernière sur le terrain du PEC Zwolle. Le duel à De Kuip débute à 12 h 15 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Tjark Ernst sera de nouveau dans les buts du club de Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol composeront, de droite à gauche, la défense face au FC Utrecht.

Pas de surprise non plus dans l’entrejeu de Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël et Oussama Targhalline seront encore titulaires face aux visiteurs d’Utrecht.

Anis Hadj Moussa débutera à droite en attaque, avec Nacho Ferri comme point d’appui à ses côtés. Luciano Valente évoluera depuis le côté gauche et aura la liberté de repiquer dans l’axe, afin de libérer de l’espace pour Mármol.

« Si vous regardez les dernières compositions, il est très clair de voir comment nous jouons avec Luciano en soutien depuis la gauche. Ces dernières semaines, c’est cette équipe qui a bien performé. C’est évidemment ce que l’on recherche », a expliqué Van Bronckhorst vendredi en conférence de presse.

Feyenoord s’est donc imposé avec autorité face au PEC et occupe désormais la troisième place, à deux points du leader, le PSV. Le FC Utrecht figure dans le ventre mou après sa victoire in extremis (1-2) sur le terrain d’Excelsior.

Composition probable : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.