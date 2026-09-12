Composition probable de Feyenoord : la formule gagnante a la préférence

Feyenoord vise une revanche contre le PEC Zwolle après sa défaite 5-1 face au FC Barcelone en Ligue des champions. Luciano Valente semble devoir être repositionné sur la ligne d’attaque, comme le prévoit Voetbalzone. PEC - Feyenoord débute dimanche à 16 h 45 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Tjark Ernst débute dans les buts à Zwolle malgré un match difficile à Barcelone. Givairo Read (à droite) et Mika Mármol (à gauche) seront les latéraux de Feyenoord. Jeremiah St. Juste et Tsuyoshi Watanabe formeront la charnière centrale de la défense rotterdamoise.

Charles Vanhoutte et Gjivai Zechiël conservent une nouvelle fois leur place de titulaire au milieu de terrain. Oussama Targhalline est entré en jeu contre Barcelone et Giovanni van Bronckhorst en a été satisfait. « Nous voulions changer quelque chose en seconde période dans le pressing, notamment avec Valente sur le côté pour davantage entrer dans le jeu. Oussama l’a bien fait, ce qui permettait d’exercer un peu plus de pression vers l’avant. C’est une force de Targhalline », a déclaré l’entraîneur vendredi en conférence de presse.

Anis Hadj Moussa occupera le flanc droit en attaque, avec Luciano Valente qui évoluera à gauche. Nacho Ferri, qui a vu un but lui être refusé contre Barcelone pour hors-jeu, sera l’avant-centre de Feyenoord à Zwolle.

Feyenoord s’est imposé la semaine dernière sur la pelouse du NEC (1-3). Le PEC a pris un point méritoire contre le Sparta Rotterdam (2-2) et occupe le milieu de tableau en Eredivisie.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.