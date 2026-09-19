Composition probable de Feyenoord : la formule gagnante a droit à une nouvelle chance

Feyenoord affronte le FC Utrecht dimanche et l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst semble vouloir reconduire l’équipe qui s’est imposée 0-7 sur la pelouse de PEC Zwolle la semaine dernière. Le duel à De Kuip débutera à 12 h 15 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Tjark Ernst sera de nouveau dans les buts des Rotterdamois. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol composeront, de droite à gauche, la défense face au FC Utrecht.

Pas de surprise non plus dans l’entrejeu de Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël et Oussama Targhalline seront également titulaires contre les visiteurs d’Utrecht.

Anis Hadj Moussa débutera sur le côté droit, avec Nacho Ferri comme point d’appui à ses côtés. Luciano Valente opérera depuis la gauche et aura la liberté de repiquer dans l’axe, afin de libérer de l’espace pour Mármol.

« Si vous regardez les dernières compositions, il est très clair de voir comment nous jouons avec Luciano en soutien depuis la gauche. Ces dernières semaines, c’est cette équipe qui a bien performé. C’est évidemment ce que vous recherchez », a expliqué Van Bronckhorst vendredi en conférence de presse.

Feyenoord s’est donc largement imposé contre PEC et occupe désormais la troisième place, à deux points du leader, le PSV. Le FC Utrecht est dans le ventre mou après sa victoire à l’extrême limite (1-2) contre l’Excelsior.

Composition probable : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.