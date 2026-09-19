Composition probable de Feyenoord : la formule à succès obtient une nouvelle chance

Feyenoord affronte le FC Utrecht dimanche et l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst semble vouloir reconduire l’équipe qui s’est imposée 0-7 la semaine dernière sur la pelouse du PEC Zwolle. Le duel à De Kuip débutera à 12 h 15 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Tjark Ernst sera de nouveau dans les buts des Rotterdamois. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol composeront, de droite à gauche, la défense face au FC Utrecht.

Pas de surprise non plus au milieu de terrain de Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël et Oussama Targhalline seront également titulaires face aux visiteurs d’Utrecht, sur décision de leur entraîneur.

Anis Hadj Moussa débutera sur le côté droit de l’attaque, avec Nacho Ferri comme point d’appui à ses côtés. Luciano Valente évoluera depuis la gauche et aura la liberté de repiquer dans l’axe, afin de libérer de l’espace pour Mármol.

« Si vous regardez les dernières compositions, il est très clair de voir comment nous jouons avec Luciano en soutien depuis la gauche. Ces dernières semaines, c’est l’équipe qui a bien performé. C’est évidemment ce que vous recherchez », a expliqué Van Bronckhorst vendredi en conférence de presse.

Feyenoord a donc largement dominé le PEC et occupe désormais la troisième place, à deux points du leader, le PSV. Le FC Utrecht se situe dans le ventre mou du classement après sa victoire arrachée in extremis (1-2) face à l’Excelsior.

Composition probable : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.