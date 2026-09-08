Composition probable de Feyenoord : Hadj Moussa titulaire contre le FC Barcelone ?

Feyenoord lance sa saison de Ligue des champions mercredi avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Anis Hadj Moussa sera bien titulaire, selon les prévisions de Voetbalzone. FC Barcelone - Feyenoord débute à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur la chaîne principale de Ziggo Sport.

Tjark Ernst gardera les buts du club de Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol (de droite à gauche) composeront la défense de Feyenoord au Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst mise sur des noms familiers au milieu de terrain de Feyenoord : Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte et Luciano Valente. Oussama Targhalline peut espérer une entrée en jeu à Barcelone.

Hadj Moussa, dont le transfert à Al-Ittihad a capoté et qui a manqué le duel contre le NEC après être arrivé deux fois en retard, débutera en attaque sur le flanc droit. Nacho Ferri sera le fer de lance de l’attaque et Gaoussou Diarra devra apporter le danger depuis le côté gauche.

Reiss Nelson n’a pas encore de permis de travail et ne figure donc pas dans le groupe de Feyenoord. Jerayno Schalken, qui a fait forte impression contre le NEC, a en revanche bien été emmené en Espagne par Van Bronckhorst.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Zechiël, Vanhoutte, Valente ; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.