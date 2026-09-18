Al-Ahli Saudi se prépare à disputer une confrontation relevée face aux Sud-Africains de Sundowns, dans le cadre des compétitions de la Coupe des clubs des continents, un match lors duquel le club saoudien cherche à poursuivre sa présence continentale et à obtenir un résultat qui lui donnera un nouvel élan dans le tournoi.

Il est attendu que Marino Pušić, l'entraîneur d'Al-Ahli, s'appuie sur un groupe de ses éléments les plus en vue, tout en procédant à quelques changements qui pourraient donner à l'équipe une physionomie différente face à Sundowns, notamment au vu de l'importance de trouver l'équilibre entre les aspects défensif et offensif.

Baatiyeh et Diaby titulaires

La composition attendue voit la participation de la nouvelle recrue Saïd Baatiyeh comme titulaire au poste d'arrière droit, faisant ainsi sa première apparition dans le onze de départ à l'occasion d'une confrontation relevée face à Sundowns, tandis qu'Ibrahim Diaby se trouve au milieu de terrain aux côtés de Valentin Atangana.

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Pušić compte sur ce duo pour donner à Al-Ahli davantage d'équilibre, d'autant que le match pourrait exiger un effort important pour gérer les transitions de Sundowns et la vitesse de ses joueurs, tout en préservant dans le même temps la capacité du club saoudien à construire ses attaques.

Composition probable d'Al-Ahli

Gardien de but : Édouard Mendy.

Défense : Zakaria Housawi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Saïd Baatiyeh.

Milieu de terrain : Valentin Atangana, Ibrahim Diaby.

Attaque : Francisco Trincão, Galeno, Édouard Spertsyan.

Pointe de l'attaque : Ivan Toney.

Avec cette composition, Al-Ahli se présente en 4-2-3-1, avec un duo au milieu de terrain devant la ligne défensive, tandis que Trincão, Galeno et Spertsyan évoluent derrière Ivan Toney, à la recherche d'espaces à exploiter pour parvenir jusqu'au but de Sundowns.

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La capacité d'Al-Ahli à conserver l'équilibre demeure le point le plus important de la composition attendue, d'autant que Sundowns possède la vitesse et la capacité à exploiter les espaces, ce qui rend les déplacements des milieux et des arrières extrêmement importants durant le match.