Le PSV attend dimanche la difficile mission de s’imposer face au FC Twente à la Grolsch Veste. Peter Bosz conserve en grande partie la formation qui s’est imposée 4-1 la semaine dernière contre le Sparta Rotterdam, mais ne fait pas de place à Sven Mijnans, auteur d’un triplé face au club du Kasteel.

Matej Kovar n’a pas été irréprochable sur le 0-1 du Sparta, mais pour Bosz, cela ne constitue pas une raison de se passer du gardien. Aucun changement non plus dans la défense du PSV : Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Mauro Júnior sont titulaires.

Paul Wanner et Kodai Sano, buteurs contre le PSV, devront assurer le contrôle au milieu de terrain face à Twente. Guus Til est l’élément le plus avancé dans l’entrejeu des visiteurs d’Eindhoven.

Bosz avait largement fait tourner contre le Sparta et avait donné sa chance à Sven Mijnans en pointe. Le milieu de terrain de formation a immédiatement signé un triplé.

Mijnans laisse néanmoins de nouveau sa place à Ricardo Pepi. Ivan Perisic (à droite) et Ruben van Bommel (à gauche) retrouvent également leur place dans l’attaque du PSV.

Composition du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns ; Zerrouki, Weidmann Taha ; Thorvaldsen, Weghorst, Ørjasaeter.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Wanner, Sano, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.