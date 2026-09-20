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imago-sport-1083225729.jpgANP
Rian Rosendaal
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Composition du PSV : Mijnans perd sa place de titulaire malgré un triplé

Twente vs PSV
Twente
PSV
Eredivisie

Le PSV attend dimanche la difficile mission de s’imposer face au FC Twente à la Grolsch Veste. Peter Bosz conserve en grande partie la formation qui s’est imposée 4-1 la semaine dernière contre le Sparta Rotterdam, mais ne fait pas de place à Sven Mijnans, auteur d’un triplé face au club du Kasteel.

Matej Kovar n’a pas été irréprochable sur le 0-1 du Sparta, mais pour Bosz, cela ne constitue pas une raison de se passer du gardien. Aucun changement non plus dans la défense du PSV : Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Mauro Júnior sont titulaires.

Paul Wanner et Kodai Sano, buteurs contre le PSV, devront assurer le contrôle au milieu de terrain face à Twente. Guus Til est l’élément le plus avancé dans l’entrejeu des visiteurs d’Eindhoven.

Bosz avait largement fait tourner contre le Sparta et avait donné sa chance à Sven Mijnans en pointe. Le milieu de terrain de formation a immédiatement signé un triplé.

Mijnans laisse néanmoins de nouveau sa place à Ricardo Pepi. Ivan Perisic (à droite) et Ruben van Bommel (à gauche) retrouvent également leur place dans l’attaque du PSV.

Eredivisie
Twente crest
Twente
TWE
PSV crest
PSV
PSV

Composition du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns ; Zerrouki, Weidmann Taha ; Thorvaldsen, Weghorst, Ørjasaeter.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Wanner, Sano, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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