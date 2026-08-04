Composition du NEC : Dusan Tadic remplaçant, Kodai Sano totalement absent contre l’Olympiakos

L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, a dévoilé sa composition pour le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contre l’Olympiakos. Dusan Tadic débute sur le banc, Kodai Sano n’est pas du tout présent.

Plus tôt dans la journée, la nouvelle est tombée : le PSV et le NEC ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Sano. Le Japonais n’est donc plus à la disposition de l’entraîneur Dick Schreuder.

Gonzalo Crettaz débute dans le but du NEC, dont la défense est formée par Tobias Storm, Philippe Sandler et Deveron Fonville.

Le milieu à quatre est composé de Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro et Clement Bischoff. Monteiro, arrivé cet été en provenance du PEC Zwolle, remplace Sano.

En attaque, pas encore de Tadic pour le moment, lui qui a choisi cet été, libre de tout contrat, de tenter une aventure à Nimègue. Tjaronn Chery, Bryan Linssen et Noé Lebreton devront se charger des buts.

Composition de l’Olympiakos : Popovic ; Saliakas, David Carmo, Retsos, Casals ; Mouzakitis, Dani García ; Rodinei, Chiquinho, Onyemaechi ; El Kaabi.

Composition du NEC : Crettaz ; Storm, Sandler, Fonville ; Ouaissa, Nejasmic, Monteiro, Bischoff ; Chery, Lebreton ; Linssen.