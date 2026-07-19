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Composition de la finale de la Coupe du monde : De la Fuente aligne son atout secret face à Messi

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
F. Ruiz
Espagne
Argentine

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a dévoilé le onze des « Matadors » pour la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, au stade MetLife.

La Roja vise un deuxième sacre mondial, tandis que l’Argentine entend conserver le titre conquis au Qatar.

De la Fuente a de nouveau laissé Pedri sur le banc pour la troisième fois consécutive, préférant aligner Fabián Ruiz dans le onze de départ.

La composition officielle de la Roja est la suivante :

Gardien : Unai Simón

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
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Défense : Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro

Milieu de terrain : Fabián Ruiz, Rodri

Attaque : Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal

De son côté, Lionel Scaloni aligne l’artillerie lourde en attaque, laissant Lautaro Martínez sur le banc.

Voici la composition de l’équipe d’Argentine : 

Gardien : Emiliano Martínez

Défense : Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Milieu : Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González

Attaque : Lionel Messi, Julián Álvarez

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