L’Ajax affronte de nouveau le FC Sion jeudi soir lors des barrages de la Conference League. L’entraîneur Míchel a dévoilé la composition pour le match à la Johan Cruijff ArenA, qui débute à 20 heures et sera diffusé sur Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen gardera les buts à la Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei à droite et Caio Henrique à gauche seront les latéraux de l’Ajax. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale de la défense amstellodamoise. Daley Blind n’est pas encore assez en forme pour avoir du temps de jeu.

Youri Regeer devra assurer le contrôle au milieu de terrain de l’Ajax. Davy Klaassen et Julian Brandt, récemment recruté, seront chargés de faire le lien avec la ligne d’attaque.

Steven Berghuis, qui semble être autorisé à quitter l’Ajax, débutera sur l’aile droite contre Sion. Oscar Gloukh occupera l’aile gauche, avec Marcos Leonardo de nouveau en pointe du côté du club à domicile. Kasper Dolberg sera donc encore une fois remplaçant.

L’Ajax s’est imposé 2-4 la semaine dernière en Suisse. La phase de ligue de la Conference League est donc toute proche pour l’équipe de l’entraîneur Míchel, même si Sion ne doit pas être sous-estimé.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique ; Regeer, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh

Composition du FC Sion :