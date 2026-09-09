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Rian Rosendaal

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Composition de Feyenoord : Van Bronckhorst surprend avec son choix à l’aile gauche

FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Ligue des Champions

Feyenoord lance sa saison de Ligue des champions mercredi avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Giovanni van Bronckhorst a désormais dévoilé la composition des visiteurs et surprend avec son choix pour le poste d’ailier gauche.

Tjark Ernst gardera les cages du club de Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol (de droite à gauche) formeront la défense de Feyenoord au Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst mise sur des noms familiers au milieu de terrain de Feyenoord : Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte et Luciano Valente. Oussama Targhalline peut espérer entrer en jeu à Barcelone.

Hadj Moussa, dont un transfert à Al-Ittihad est tombé à l’eau et qui a manqué le duel contre NEC après être arrivé deux fois en retard, débute en attaque sur le flanc droit. Nacho Ferri sera le fer de lance offensif et Javi López débutera sur le papier comme ailier gauche.

Reiss Nelson n’a pas encore de permis de travail et manque donc dans le groupe de Feyenoord. Jerayno Schalken, qui a fait forte impression contre NEC, a en revanche bien été emmené en Espagne par Van Bronckhorst.

Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
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Feyenoord
FEY

Composition du FC Barcelone : Joan García ; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo ; Rodri, Olmo, Pedri ; Yamal, Raphinha, Adeyemi

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Valente, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, López.

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