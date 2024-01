Compos PSG - Toulouse, le PSG change tout pour le Trophée des champions

Le Trophée des champions a lieu ce mercredi 3 janvier, au Parc des Princes. Découvre les compos des deux équipes.

Le PSG dispute ce soir le Trophée des champions, avant un déplacement ce week-end pour affronter le club amateur de Revel en Coupe de France.

Et Luis Enrique a dû faire quelques choix forts. La compo du PSG est ainsi très innovante avec Skriniar et Barcola, et surtout la recrue brésilienne Lucas Beraldo sur le banc.

Du côté du TFC, comme prévu Thijs Dallinga est aligné en pointe avec Aron Donnum en soutien. En défense, Christian Mawissa débute, tout comme Moussa Diarra.

La compo du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Dembélé, Mbappé, Barcola

Remplaçants: Navas, Danilo, Mukiele, Beraldo, Ugarte, G.Ramos, Asensio, Kolo Muani, Soler

La compo de Toulouse :

Restes – Mawissa, Nicolaisen, Diarra, Suazo – Spierings, Sierro, Gelabert, Casseres – Donnum, Dallinga

Remplaçants :

Dominguez, Kamanzi, Keben, Genreau, Skytta, Lahmadi, Cissokho, Begraoui, Magri