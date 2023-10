Compos OM - Le Havre : Gattuso fait la révolution

L'Olympique de Marseille reçoit au Stade Vélodrome, ce dimanche, à 13h, Le Havre, dans le cadre de la 8ᵉ journée de Ligue 1. Les compos officielles.

L'Olympique de Marseille défiera le Havre AC ce dimanche à 13 heures. Un match déterminant pour les Phocéens après deux défaites de suite en championnat.

Le match constitue la première à domicile en Ligue 1 de Gennaro Gattuso sur le banc olympien. Le 13ème de Ligue 1 a enchaîné deux défaites de suite en championnat et espère se reprendre dans son enceinte et devant ses fans.

En quête de sa première victoire toutes compétitions confondues depuis le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille de l’ère Gattuso fera donc tout afin de s’imposer, ce dimanche.

Marseille - Le Havre : les compos officielles

OM: Pau Lopez - Clauss, Balerdi, Mbemba, Murillo- Kondogbia, Rongier, Ounahi - Ndiaye, Vitinha, Sarr.

Le Havre: Desmas - Salmier, Kinkoue, Lloris, Operi - Casimir, Kuzyaev, Touré, N'Diaye, Soumaré - Alioui.

La rencontre entre l’OM et Le Havre sera à suivre ce dimanche 08 octobre 2023 à partir de 13h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.