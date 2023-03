Compos OM - Annecy, Tudor change tout pour Marseille

L'Olympique de Marseille accueille Annecy en quart de finale de Coupe de France, ce mercredi (21 heures). Voici la compo du club phocéen.

Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain de manière brillante au tour précédent, et malgré la défaite contre le club de la capitale dimanche au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille est incontestablement le nouveau favori de cette Coupe de France. Les Phocéens courent après un sacre dans la compétition depuis le 10 juin 1989.

Payet absent

Une chose est sûre, l'Olympique de Marseille part avec un énorme avantage sur le papier pour ce quart de finale face à Annecy. Deuxième de Ligue 1, l'OM a prouvé cette saison qu'il fallait compter sur lui. Il ne faudra pas se manquer face à un pensionnaire de Ligue 2 sous peine de regretter amèrement pendant longtemps un tel revers.

Côté compos, on notera que l’attaquant Vitinha est présent sur le front de l’attaque. Il est épaulé par Malinovskyi. Ounahi complète cette attaque à trois du système marseillais articulé en 3-4-3.

Au centre du pré, Tudor associe les deux internationaux tricolores Veretout et Guendouzi. Clauss et Tavares sont attendus sur les côtés dans leurs rôles de pistons qu'on leur connaît. L'arroère-harde à trois est articulée autour de Mbemba, Bailly et Kolasinac, tandis que Blanco serait titularisé dans les buts phocéens.

La compo de l'OM contre Annecy : Blanco – Mbemba, Bailly, Kolasinac – Clauss, Veretout, Guendouzi, Tavares – Malinovskyi, Payet – Vitinha.