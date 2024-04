Compos Lorient - PSG : Mbappé sur le banc pour le match du titre ?

Le FC Lorient reçoit le PSG, mercredi, à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les compos officielles ici.

Décalés en raison des équipes engagées pour les Coupes d’Europe, les trois matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 ont lieu ce mercredi 24 avril. En effet, le Paris Saint-Germain sera en déplacement au Stade du Moustoir - Yves Allainmat pour défier le FC Lorient en ouverture de ladite journée. Un duel très déséquilibré sur papier – vu le positionnement des deux équipes sur le tableau.

Le club de la capitale française tentera d’anticiper son sacre dès ce mercredi. Leader de la Ligue 1 avec 66 unités, dont 11 points de plus que le dauphin, l’AS Monaco (2e, 55 points), le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire ce mercredi s’il s'impose à Lorient et Monaco perd contre Lille (4e, 52 points) ou encore s’il s'impose à Lorient et Monaco fait match nul contre Lille. Les hommes de Luis Enrique sont très en confiance.

Lorient - PSG, les compos officielles

FC Lorient :

Mvogo – Touré, Talbi, Adjei – Kalulu, Louza, Bakayoko, B. Mendy – Bouanani, Bamba, Kari.

Donnarumma – Hakimi – Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.