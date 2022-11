Compos Lorient - PSG : hécatombe chez les Parisiens !

Lorient reçoit le PSG pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Découvrez les compositions officielles.

Bougé la semaine dernière par Troyes, le PSG s'attend à âtre bousculé par les Merlus, troisième de Ligue 1. Ces derniers restent sur trois matchs sans victoire, mais auront à cœur de faire plaisir à leur public et faire tomber pour la première fois de la saison le leader du championnat. Paris, quant à lui, espère bien continuer à creuser l'écart en tête.

Deux absents à signaler côté Lorient, celles de Laurent Abergel, victime d'une fracture à la main, et de Samuel Loric.

En revanche, le bilan des absents est bien plus chargé du côté du PSG. Sergio Ramos est suspendu pour cette rencontre. Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Keylor Navas et Timothée Pembele, sont blessés et indisponibles. Touché au tendon d'achille, Lionel Messi est laissé au repos.

Les compos PSG - Lorient

Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Diarra, Ponceau, Ouattara - Moffi

PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes - Sanches, Verratti, Vitinha - Messi - Mbappé, Neymar