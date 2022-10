Compos Francfort - Marseille : Le onze complètement fou de Marseille

L'Olympique de Marseille se déplace à Francfort pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions.

Quid de la compo du club phocéen ? Et bien malgré les résultats en dents de scie de l'OM récemment, Igor Tudor s'en tient à son plan.

Pour ce choc sur le pré de l’Eintracht Francfort, ce mercredi soir, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la C1, on devrait ainsi retrouver Guendouzi dans un rôle hybride de milieu de terrain intégré dans la ligne offensive, aux côtés d’Alexis Sanchez et Harit. . La défense à trois devrait être composée du trio Mbemba, aligné aux côtés de Balerdi et Gigot.

Pour rappel, ce match pourrait permettre à l’OM de composter son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition, en cas de succès, conjugué à une victoire de Tottenham face au Sporting Portugal.

La compo probable de Marseille : Lopez – Mbemba, Balerdi, Gigot – Clauss, Veretout, Rongier, Tavares – Guendouzi, Harit – Sanchez.