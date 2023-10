Compos Brest - PSG : Luis Enrique apporte du changement

Après son brillant succès en Ligue des Champions contre Milan, Paris va chercher à bien finir sa semaine contre Brest. Découvrez les compos.

Le PSG de Luis Enrique est-il enfin lancé ? On pourrait le penser au vu des deux succès récoltés depuis la reprise. Après la démonstration de force contre Strasbourg, l’équipe francilienne s’est tranquillement défaite de Milan en C1. Des victoires qu’il convient maintenant de confirmer en négociant avec succès un déplacement à Brest.

Paris ne peut plus gaspiller

En temps normal, une sortie au stade Francis Le Blé n’est pas de nature à faire trembler l’ogre de la capitale. Mais voilà, le rendez-vous de ce dimanche est particulier. D’abord parce qu’il se joue à un horaire inhabituel (à 13h) et aussi parce que l’équipe finistérienne signe un début de championnat très intéressant. Certes, elle reste sur une défaite contre Nice mais son bilan en 9 matches est plus que satisfaisant (5e place, et 15 points glanés).

L'article continue ci-dessous

Brest - PSG, les compos officielles :

Brest : Bizot – Locko, Brassier, Chardonnet, Lala – Lees-Melou, Magnetti – Le Douaron, Camara, Del Castillo – Satriano.

Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte - Dembélé, Ramos, Mbappé, Lee.