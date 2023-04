La compo du PSG face à Lens : Christophe Galtier change ses plans au milieu

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition du Paris Saint-Germain face au au RC Lens.

Ce samedi 15 avril 2023, le PSG, leader du classement, reçoit son dauphin, le RC Lens, à l'occasion de la 31e journée de la Ligue 1.

Seulement six points séparent les deux équipes avant ce choc qui a des allures de finale dans la lutte pour le titre.

Un milieu de terrain à repenser

Pour cette rencontre, Christophe Galtier, le coach du PSG, sera privé de nombreux joueurs : Kimpembe, Mukiele, Pembélé, Renato Sanches, Verratti et Neymar.

Les absences de Sanches et Verratti vont forcer l'entraîneur parisien à revoir ses plans au milieu de terrain. Fabian Ruiz devrait remplacer Renato Sanches tandis que Carlos Soler, décevant face Nice la semaine dernière devrait être de nouveau titularisé.

Le PSG devrait évoluer dans un 3-5-2 avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans les couloirs. En attaque et en l'absence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront associés.

En face, le RC Lens devrait jouer dans un 3-4-3. Franck Haise sera privé de trois joueurs : Fariñez, Fortes et Saïd. De retour de blessure, Le Cardinal et Buksa ont été mis à la disposition de l'équipe réserve pour reprendre en douceur et retrouver du temps de jeu.

Les équipes probables de PSG – Lens

Le onze de départ probable du PSG : Donnarumma – Marquinhos (cap.), Sergio Ramos, Danilo Pereira – Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Soler, Nuno Mendes – Messi, Mbappé. Les remplaçants du PSG : Letellier, Rigo, Bernat, Bitshiabu, Gharbi, Zaïre-Emery, Ekitike, Housni. Les principaux absents du PSG : Kimpembe, Mukiele, Pembélé, R. Sanches, Verratti, Neymar (blessés). Le onze de départ probable du RC Lens : B. Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Sameed, S. Fofana (cap.), Machado – Sotoca, Openda, Thomasson. Les remplaçants du RC Lens : Leca, Boura, Haïdara, Fulgini, Onana, Pereira Da Costa, Poreba, Claude-Maurice, Labeau Lascary. Les principaux absents du RC Lens : Fariñez, Fortes, Saïd (blessé), Cabot (reprise), Le Cardinal, Louveau, Buksa (réserve, N3), Barry, Y.-K. Fofana, F. Sylla (choix de l'entraîneur).

