La compo de l'OM face à Monaco : Tudor innove en attaque

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'OM face à Monaco.

Ce samedi 28 janvier, à 21h00, l'OM reçoit l'AS Monaco à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Victorieux de Lyon le week-end dernier, les Olympiens restent sur huit succès de rang, toutes compétitions confondues et visent la passe de neuf face aux Monégasques. Mais c'est sans deux de ses cadres et avec une ligne offensive remaniée que l'OM va tenter de poursuivre sa belle série.

Clauss trop court, Pau Lopez blessé

L'OM devra en effet se passer des services de Jonathan Clauss et de Pau Lopez. Le défenseur français n'est pas encore remis totalement de sa blessure à l'adducteur gauche et Igor Tudor ne veut prendre aucun risque avec son joueur. Cengiz ünder devrait donc occuper le poste de piston droit face à l'ASM.

Concernant Pau Lopez, victime d'un problème musculaire, c'est son habituel remplaçant et compatriote Ruben Blanco qui assurera l'intérim dans les cages. Ce sera la cinquième titularisation cette saison, toutes compétitions confondues, du portier n°2 de l'OM.

En attaquant, avec l'absence d'Amine Harit (blessé lors du match aller à Louis-II) et les départs au mercato d'hiver de Luis Suarez (Almeria) et de Bamba Dieng (Lorient), Tudor n'a plus qu'un seul véritable attaquant : Alexis Sanchez.

Le Chilien devrait être titularisé à la pointe de l'attaque et sera épaulé par Guendouzi (ailier gauche) et Malinovskyi (ailier droit).

Deux absents de marque du côté de l'AS Monaco

Pour cette affiche, Monaco sera privé de Kevin Volland, absent depuis trois semaines en raison d'une lésion à une côte et jugé encore à court de forme par son entraîneur, Philippe Clement.

Le coach belge devra aussi se passer des services de Mohamed Camara : le milieu de terrain est suspendu.

OM-MONACO : LES ÉQUIPES PROBABLES

Le onze de départ probable de l'OM : Blanco – Mbemba, Gigot, Kolasinac ou Balerdi – Ünder, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Malinoivskyi, Sanchez, Guendouzi.

Les remplaçants de l'OM : Ngapandouetnbu, Balerdi ou Kolasinac, P. Gueye, Elmaz, I. Kaboré, Payet.

Les absents de l'OM : Lopez (problème musculaire), Clauss (reprise), Bailly (supension), Harit (genou).

Le onze de départ probable de Monaco : Nübel, Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Diatta, Fofana, Matazo, Golovine – Embolo, Ben Seghir.

Les remplaçants de Monaco : Didillon, Liénard, Aguilar, Jakobs, Okou, Sarr, Minamino, Akliouche, Magassa, Ben Yedder, Gelson, Boadu.

Les absents de Monaco : Camara (suspension), Volland (reprise), Jean Lucas (choix de l'entraîneur).