La compo de l'OM face à Lille : Tudor fait des choix forts en attaque et au milieu !

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'Olympique de Marseille face au Lille OSC.

L'Olympique de Marseille livre depuis plusieurs semaines un duel avec le RC Lens pour l'obtention de la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Pour tenter d'atteindre son objectif, l'OM va devoir battre le LOSC ce samedi 20 mai 2023 à la Decathlon Arena – Pierre Mauroy, à l'occasion de la 36e journée.

Tudor écarte deux cadres

Avant même la rencontre, deux cadres de l'OM ont été écartés du groupe par Igor Tudor : Dimitri Payet et Nuno Tavares.

Dimitri Payet, suspendu pour les deux dernières journées de Ligue 1 (l'OM a annoncé préparer un recours contre cette suspension), espérait jouer son dernier match de la saison avec l'OM contre Lille. Mais Igor Tudor n'a pas apprécié son attitude à l'entraînement.

Deux blessés de longues dates manqueront également ce déplacement à Lille : Amine Harit et Azzedine Ounahi.

Face au LOSC, l'OM évoluera dans un 3-4-3 avec Balerdi, Gigot et Kolasinac pour composer la défense.

Au milieu de terrain, on trouvera à la récupération les deux titulaires habituels, Valentin Rongier et Jordan Veretout. Les pistons seront Kaboré à droite et Clauss à gauche.

En attaque, Alexis Sanchez sera en pointe et Cengiz Ünder et Ruslan Malinovksyi devraient l'épauler.

Concernant le LOSC, Alexsandro et Fonte sont suspendus tandis que Djalo et Zhegrova sont blessés. Sélectionné pour la Coupe du monde des moins de 20 ans avec la France, Virginius sera lui aussi absent.

L'équipe probable de l'OM contre Lille

Le onze de départ probable de l'OM : P. Lopez – Balerdi, Gigot, Kolasinac – I. Kaboré, V. Rongier, Veretout, Clauss – Ünder, A. Sanchez, Malinovskyi. Les remplaçants de l'OM (à choisir parmi) : Blanco (g.), Ngapandouetnbu (g.), Bailly, C. Mbemba, Elmaz, Guendouzi, Mughe, Vitinha. Les principaux absents de l'OM : Harit, Ounahi (tous deux blessés), Payet et Nuno Tavares (choix de l'entraîneur).