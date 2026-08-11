Le marché des transferts est entré dans ses phases décisives, et l'activité commence à s'intensifier au sein du Barça, qui se concentre actuellement sur le renforcement de son effectif avec les dossiers Rodri, Julian Alvarez et Cancelo, tout en travaillant sur le départ de certains joueurs, une nécessité pour libérer de la place sous le plafond salarial et permettre la mise en œuvre du plan ambitieux mené par Deco et Hansi Flick.

Le Barça avait déjà approuvé le départ d'Araujo, tout en espérant boucler le transfert de Marc Casadó dans les prochains jours pour environ 40 millions d'euros.

Jules Koundé fait lui aussi partie des joueurs à qui le Barça pourrait ouvrir la porte du départ en cas d'offre financière convenable.

Selon le journal Sport, « le défenseur français a repris les entraînements de préparation de la nouvelle saison, mais Arsenal suit sa situation de près. Si Koundé se montre disposé à partir, le club londonien sera prêt à passer à l'action avec force, dans sa quête d'un défenseur de premier plan capable d'évoluer à la fois comme axe central et comme latéral ».

L'idée d'un recrutement de Koundé séduit beaucoup Mikel Arteta, mais aucune avancée n'a eu lieu jusqu'à présent, d'autant que le joueur a récemment prolongé son contrat avec le Barça, et tous les indices pointent vers son envie de rester au club catalan.

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Un entretien avec Flick déterminera l'avenir de Koundé

Cela étant, Koundé attend encore de tenir un entretien avec Hansi Flick, qui a déjà clarifié sa position auprès de plusieurs joueurs, dont Araujo et Casadó. Il faudra donc attendre ce qui ressortira de cette discussion.

Koundé a repris les entraînements aujourd'hui, alors que l'avenir du joueur reste ouvert à plusieurs scénarios. Le Barça souhaite apporter quelques changements à sa ligne défensive, mais la mise en œuvre de ce plan nécessite de générer une rentrée financière supplémentaire, laquelle pourrait provenir de la vente de Koundé.

De son côté, Arsenal s'est activé sur le marché des transferts à la recherche d'un défenseur doté de polyvalence, capable d'assumer les rôles d'axe central et de latéral droit. Arteta accorde une grande importance aux joueurs polyvalents, ce qui rend Koundé parfaitement adapté à son style de jeu.

Arsenal aborde par ailleurs la nouvelle saison avec des problèmes évidents en défense. William Saliba est absent pour une durée indéterminée en raison de problèmes au dos, tandis que Jurriën Timber souffre de problèmes chroniques à la cuisse, ce qui rend difficile une participation régulière de sa part. C'est pourquoi Arsenal se dirige assurément vers le recrutement d'un nouveau défenseur au cours des prochaines semaines.

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Le dilemme Konsa

Arsenal avait fait du défenseur d'Aston Villa Ezri Konsa l'une de ses cibles prioritaires sur le marché des transferts, mais le club anglais réclame plus de 75 millions d'euros pour se séparer du joueur, un montant qu'Arsenal juge élevé et inadapté au marché des transferts.

En cas de maintien de cette exigence, Koundé deviendrait une option importante pour Arsenal, mais le club londonien devra d'abord convaincre le joueur, d'autant que Flick ne le considère plus comme un élément stratégique de son projet.

Bien que Koundé ait été un joueur important au Barça, son rôle a reculé la saison dernière, Flick s'orientant vers Eric García comme titulaire à ce poste.

Le Barça attend une offre colossale pour se séparer de Koundé

Le Barça observe les développements pour l'heure, prêt à faire face à tous les scénarios. Le club sera disposé à accepter une offre financière colossale pour vendre Koundé, dans le but d'utiliser cette somme pour recruter un défenseur du plus haut niveau.

En cas de départ de Koundé, Flick disposera d'options sur le flanc gauche avec Cancelo, dont le transfert au Barça est désormais imminent, et Alejandro Baldé, tandis que l'équipe possède sur le côté droit des alternatives comme Eric García et le jeune joueur Xavi Espart, qui bénéficie d'une nette estime de la part de l'entraîneur allemand.

Le dernier mot reviendra donc à Koundé lui-même, lié au Barça par un contrat jusqu'en 2030 et très apprécié en Premier League.

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