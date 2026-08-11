Compétitif et différent des joueurs traditionnels : analyse approfondie de la personnalité de Rodri

Marti Perarnau, journaliste et auteur spécialisé dans le football professionnel, et en particulier le Barça et Pep Guardiola, s'est exprimé dans l'émission « La Graderia del Palco » sur la radio Ser Catalunya, pour analyser le parcours de Rodri, la star de Manchester City, sous deux angles : sportif et personnel.

Perarnau, qui entretient des liens étroits avec Manchester City, a expliqué, comme le rapporte le site de la radio « Cadena SER », comment le milieu de terrain a dû traverser une longue période d'adaptation lors de son arrivée au club anglais, et comment, après deux ans de travail acharné sur les plans technique, tactique et psychologique, il est devenu le joueur décisif que l'on connaît aujourd'hui.

Interrogé sur le fait de savoir s'il s'attendait à la surprise survenue dans le feuilleton du transfert de Rodri, après qu'il ait été proche du Real Madrid avant que la situation ne bascule et que le Barça ne devienne son premier choix, il a répondu : « Lorsque l'idée s'est imposée que Rodri allait rejoindre le Real Madrid, j'ai essayé de vérifier si c'était exact. »

Et d'ajouter : « Il se trouve que j'ai posé la question le jour du mariage de Dani Cudina, l'entraîneur du Barça qui avait auparavant été entraîneur à Manchester City. Il y avait là des personnes du Barça, d'autres de City, et de nombreuses personnes liées à ces deux clubs. Ce jour-là, on m'a dit que les choses, et notamment en ce qui concerne Rodri, ne se déroulaient pas comme la presse le laissait entendre, mais d'une tout autre manière. Ainsi, tandis que les médias interprétaient une chose, la trajectoire de Rodri prenait en réalité une direction complètement différente. »

Au sujet de la personnalité de Rodri, il a expliqué : « C'est quelqu'un de très sérieux et un compétiteur acharné. Lorsqu'il a rejoint Manchester City, il a rencontré d'énormes difficultés. Il était très jeune, âgé d'environ vingt-trois ans, et il ne mesurait peut-être pas l'ampleur des attentes auxquelles il allait devoir faire face. »

Il a poursuivi : « Il est facile de jouer avec Villarreal et de briller, mais il est difficile de jouer avec Manchester City, de se battre pour la Premier League et tous les titres anglais, et de s'entraîner avec Pep Guardiola. Il a souffert lors de ses deux premières années, et il a dû travailler dur pour corriger les erreurs et les points faibles que les entraîneurs avaient repérés chez lui. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il est un joueur différent du profil habituel des footballeurs d'aujourd'hui, il a souligné : « Oui. Il a un diplôme en gestion d'entreprise, il n'utilise pas les réseaux sociaux, il préfère rester loin des projecteurs, et c'est un excellent coéquipier. Il est complètement différent du footballeur classique. »

Il a enchaîné : « À Manchester, on le voit rarement dans une situation qui ne sied pas à un sportif de haut niveau. Il prend grand soin de lui-même, il travaille dur, il exprime son opinion avec franchise, mais il est aussi ouvert à entendre ce qu'on veut lui dire. Cela dit, il a aussi une tendance à se libérer de toute retenue, ce que l'on constate dans ses célébrations et, parfois, sur le terrain. Lorsqu'il perd un peu son sang-froid, il peut commettre une faute. Mais ce sont de petites fautes. Dans l'ensemble, c'est quelqu'un de très discipliné. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il pourrait jouer le rôle de leader dans le vestiaire du Barça, il a expliqué : « Il est très clair à ce sujet, et il aura une grande influence sur les jeunes joueurs, car il a vécu cette expérience lui-même à Manchester City. Lorsqu'il a rejoint l'équipe à l'âge de vingt-trois ans, il s'est retrouvé aux côtés d'un joueur chevronné comme Fernandinho, qui était titulaire à son poste, et il a dû apprendre de lui. »

Il a ajouté : « Il a également joué aux côtés de joueurs comme Kevin De Bruyne et Gündogan. Le vestiaire là-bas se caractérisait par sa rigueur, et les choses y étaient dites en toute clarté, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Rodri a beaucoup tiré profit de ce type d'apprentissage, et il a apporté de précieuses contributions. Aujourd'hui, s'il rejoint finalement le Barça, il devra jouer un rôle totalement inverse de celui que Fernandinho a joué avec lui : être le joueur chevronné qui guide les jeunes. »

Le journaliste a raconté une anecdote illustrant la nature de la personnalité de Rodri : « Il y a une situation vraiment amusante. Un jour, j'ai reçu un appel de Manchester et on m'a demandé mon avis sur celui qui remporterait une course de 400 mètres entre Rodri et Ferran Torres. Tous deux étaient extrêmement compétitifs, chacun prétendant être meilleur que l'autre. Ils ont passé tout un après-midi à se disputer pour savoir qui gagnerait cette course hypothétique. J'ai choisi Rodri. Cela montre à quel point il est compétitif : il veut gagner même dans une chose aussi futile que celle-là. »