Comparé à Pogba, Gravenberch ne se met pas la pression

La star de l'Ajax a été comparée à certains grands noms. Trop de pression ? Non, le milieu de terrain préfère prendre cela comme un compliment.

La star de l'Ajax, Ryan Gravenberch, a déclaré qu'il ne ressentait pas de pression supplémentaire par rapport aux comparaisons avec Paul Pogba. Le milieu de terrain s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial après une percée impressionnante en Eredivisie la saison dernière.

Les performances de l'international néerlandais entraînent des comparaisons avec Paul Pogba, joueur de Manchester United, ainsi qu'avec l'icône néerlandaise Frank Rijkaard. Gravenberch n'est pas gêné d'être comparé à de si grandes personnalités et espère être celui auquel les futures stars devraient être comparées.

"Je pense que je devrais essayer d'être moi-même"

"Je vois les gens me comparer à de telles célébrités comme un compliment et cela ne me met pas de pression supplémentaire", a-t-il déclaré à De Telegraaf. "Je pense que je devrais essayer d'être moi-même. Dans dix ans, si on dit aux jeunes footballeurs qu'ils ressemblent à Ryan Gravenberch, alors j'aurai bien fait dans ma carrière."

Le joueur de 19 ans a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en Eredivisie la saison dernière. Il a ensuite remporté le Johan Cruyff Award du jeune joueur le plus prometteur, mais il espère être encore plus productif pour les champions néerlandais en 2021-2022. "En tant que milieu de terrain dans une équipe offensive comme l'Ajax, vous devez marquer plus de trois buts. C'est évident. Surtout si votre équipe marque 102 fois. Autour de la surface de réparation, je dois tirer plus tôt et plus souvent".

"Il est important que j'entre plus souvent dans la zone des 18 mètres. Maintenant que j'ai remporté le prix Johan Cruyff du plus grand talent de l'Eredivisie, j'en ai fini avec du talent. Je veux aussi gagner le Soulier d'or. Et je vais faire de mon mieux pour atteindre cet objectif. Mais l'intérêt de l'équipe passe toujours avant l'intérêt individuel. C'est pourquoi devenir champion, remporter la coupe et passer l'hiver en Ligue des champions sont les objectifs les plus importants", a enfin ajouté le jeune joueur.