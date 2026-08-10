Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Florentino PerezGetty
Hussein Hamdy

Traduit par

Communiqué officiel : le Real Madrid réagit à une catastrophe effroyable

Real Madrid
Colombie
LaLiga
Espagne
Colombie

Un geste humanitaire

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel, ce lundi, après une catastrophe naturelle survenue en Amérique du Sud.

Le Real Madrid a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Le club, son président et son conseil d'administration présentent leurs condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie ainsi qu'à l'ensemble du peuple colombien, à la suite du séisme qui a frappé ce pays bien-aimé au cours des dernières heures. »

Il a ajouté : « De la part du Real Madrid, nous tenons à exprimer notre solidarité et à adresser nos meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés, en leur témoignant à tous notre affection et notre soutien. »

Un puissant séisme a frappé la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine, ce lundi, faisant au moins 69 morts, en plus de centaines de blessés selon un premier bilan des victimes.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google