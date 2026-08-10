Le Real Madrid a publié un communiqué officiel, ce lundi, après une catastrophe naturelle survenue en Amérique du Sud.

Le Real Madrid a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Le club, son président et son conseil d'administration présentent leurs condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie ainsi qu'à l'ensemble du peuple colombien, à la suite du séisme qui a frappé ce pays bien-aimé au cours des dernières heures. »

Il a ajouté : « De la part du Real Madrid, nous tenons à exprimer notre solidarité et à adresser nos meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés, en leur témoignant à tous notre affection et notre soutien. »

Un puissant séisme a frappé la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine, ce lundi, faisant au moins 69 morts, en plus de centaines de blessés selon un premier bilan des victimes.

