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Hussein Hamdy

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Communiqué officiel : le Real Madrid clarifie la situation de Niko Baz

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La polémique est close

Le Real Madrid a mis fin au feuilleton autour de l’avenir de Nico Paz.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé : « Le club a conclu un accord avec Como et Nico Paz, prévoyant que le joueur reste au sein du club italien pour la saison 2026-2027. »

Le communiqué ajoute que cet accord, conclu à la demande du joueur, permet au Real Madrid de conserver un droit de rachat unilatéral sur le milieu de terrain avant le début de la saison 2027-2028.

Arrivé à Como il y a deux ans en provenance du Real Madrid, le milieu de terrain argentin avait déjà été cédé avec une clause de rachat en faveur des Merengues.

Baz a pu s’imposer comme un joueur clé de l’équipe italienne au cours des deux dernières saisons, contribuant à qualifier son club pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Plus tôt, des sources avaient indiqué que le milieu de terrain avait décliné un retour au Real Madrid, notamment après l’arrivée de Bernardo Silva, recruté gratuitement à la demande du nouvel entraîneur José Mourinho.

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