Communiqué officiel : la carrière de Modric avec la Croatie est-elle terminée ?

La Fédération croate de football a confirmé que la star de l'AC Milan Luka Modric continuera de représenter la sélection de son pays, malgré ses 41 ans, après que des rapports ont fait état de sa possible retraite à l'issue d'une saison décevante en Serie A et en Coupe du monde au cours des derniers mois.

La Fédération croate a annoncé, dans un communiqué officiel ce samedi, que Modric figurera dans la liste de la sélection de son pays pour la trêve internationale entre septembre et octobre, la liste complète devant être dévoilée lundi.

Modric a confirmé sa disponibilité pour participer avec la sélection croate tout au long de son parcours à venir en Ligue des nations de l'UEFA, à condition d'être physiquement apte.

Plus tôt cet été, des spéculations étaient apparues quant à une éventuelle retraite de Modric, après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions avec l'AC Milan à la fin de la saison dernière, avant de disputer une campagne décevante en Coupe du monde, qui s'est conclue par une élimination face au Portugal en seizièmes de finale.

Modric s'apprête à fêter ses 41 ans, poursuivant ainsi sa formidable carrière sur les terrains de football.

Modric occupe actuellement la troisième place au classement des joueurs les plus capés avec la sélection de leur pays de toute l'histoire, avec 202 matches internationaux, derrière l'Argentin Lionel Messi, auteur de 207 matches et qui a récemment annoncé sa retraite internationale, et le Portugais Cristiano Ronaldo, auteur de 233 matches.



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