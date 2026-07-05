Communiqué officiel : l’Ahly annonce une nouvelle mesure concernant Al-Hussein Ammouta

Le club égyptien Al-Ahly a publié ce dimanche un communiqué officiel concernant le nouvel entraîneur de l’équipe première, le Marocain El-Hussain Ammouta.

Le club avait officialisé, le mois dernier, la signature d’un contrat de deux saisons avec le technicien marocain, appelé à succéder au Danois Jes Torup, parti à l’issue de l’exercice précédent.

Dans son communiqué officiel publié ce jour, le club a annoncé : « Le club Al-Ahly tiendra une conférence de presse mardi prochain à 13 h, au siège d’Al-Jazira, afin de dévoiler tous les détails du contrat avec le nouvel entraîneur, le Marocain El-Hussain Ammouta. »

Il a ajouté : « Le capitaine Wael Gomaa, directeur sportif, sera présent à la conférence. Il présentera l’entraîneur aux médias et évoquera les projets de l’Al-Ahly pour la nouvelle saison. »

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