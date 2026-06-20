Communiqué officiel du Real Madrid concernant le transfert d'Oulissi

Dans un communiqué officiel publié samedi soir, le Real Madrid a formellement démenti les informations parues dans la presse le liant à une tentative de recrutement de Michael Olise, l’attaquant du Bayern Munich. Le club madrilène assure n’avoir eu « aucun contact, ni direct ni indirect » avec le joueur, ses représentants ou son entourage.

Dans ce communiqué publié sur son site officiel, le club merengue a réaffirmé son « excellente relation institutionnelle » avec le Bayern, construite sur une longue histoire de respect mutuel, de coopération et d’admiration, tout en regrettant la propagation de spéculations infondées.

Le communiqué rappelle un principe fondamental : tout intérêt pour un joueur doit d’abord être discuté directement entre les deux clubs, conformément aux règles de loyauté institutionnelle qui caractérisent leur relation de longue date.

Ce démenti intervient après une semaine d’agitation médiatique ayant placé le nom d’Olisse en tête de l’actualité des transferts du Real Madrid, plusieurs médias européens l’ayant présenté comme la principale cible du club merengue pour l’été prochain, avec des montants estimés entre 150 et 220 millions d’euros.

De son côté, le Bayern Munich a réitéré sa position ferme : l’ailier n’est pas à vendre et le club n’envisage pas de négocier son départ, quelles que soient les circonstances.

Sous contrat jusqu’en 2029, Olisé a récemment été sacré meilleur joueur de Bundesliga après avoir marqué 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs ; le club bavarois entend d’ailleurs finaliser prochainement la prolongation de son bail.

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a été on ne peut plus clair ces dernières semaines : « Si Florentino Pérez veut nous faire une offre pour Ousmane Dembélé, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, il peut s’épargner le voyage. C’est un joueur du Bayern Munich, il a un contrat à long terme et nous ne sommes pas un club qui vend ses joueurs. » « Si Florentino Pérez envisage de nous faire une offre pour Oulissi, ce qui n’est pas encore le cas, qu’il s’épargne cette peine. C’est un joueur du Bayern Munich, il a un contrat à long terme, et nous ne sommes pas un club qui vend ses joueurs. »

Pendant ce temps, l’attaquant de 24 ans poursuit sa Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, une compétition qui a fait flamber sa cote et attiré l’attention des plus grands clubs européens.

Voici le communiqué complet du Real Madrid : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Oliisi, le Real Madrid tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec le joueur susmentionné, ses représentants ou toute autre personne de son entourage. »

Le communiqué ajoute : « Le Real Madrid tient également à souligner les excellentes relations institutionnelles qui l’unissent au Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de coopération et d’admiration, et regrette la propagation de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité. »

Le communiqué se conclut par cette affirmation : «Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, et sont convenus qu’en cas d’intérêt pour un joueur appartenant à l’autre club, toute démarche doit d’abord être discutée directement entre les deux entités, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé leurs relations. »