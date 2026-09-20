Communiqué officiel : Barcelone perd sa star pour plusieurs semaines

Andreas Christensen, le défenseur du Barça, a subi un nouveau coup dur après avoir été victime d'une blessure musculaire au niveau du droit antérieur du quadriceps de la jambe gauche, qui l'écartera des terrains au cours des prochaines semaines.

Le Barça a publié, ce dimanche, le rapport médical officiel concernant la blessure du défenseur danois, contractée hier samedi sur la pelouse du stade Sánchez-Pizjuán, confirmant son absence pour plusieurs semaines.

Christensen a passé, ce matin, différents examens médicaux qui ont confirmé qu'il souffre d'une blessure musculaire au niveau du droit antérieur du quadriceps gauche.

Le Barça a précisé, dans son communiqué, que le joueur « sera absent au cours des prochaines semaines, l'évolution de son état déterminant sa disponibilité pour un retour ».

Le défenseur, âgé de 30 ans, avait été titularisé face à Séville, après avoir également débuté la rencontre contre le Racing, et il a par ailleurs délivré la passe décisive pour le premier but du Brésilien Raphinha dans les filets du club andalou.

Mais Christensen n'a pas pu terminer le match, après avoir été blessé à la 58e minute, lors d'un duel avec Rubén Vargas.

Le défenseur danois a rapidement réclamé l'intervention du staff médical, après avoir compris que la blessure subie à sa jambe gauche était grave, se trouvant dans l'incapacité de poursuivre le jeu.



Christensen a quitté la pelouse et a fini en larmes sur le banc de touche du stade Pizjuán, ne parvenant pas à croire à sa malchance, après qu'une nouvelle blessure a une fois de plus interrompu sa continuité et son niveau.

Le parcours de Christensen au Barça a subi des coups à répétition en raison des blessures, qui l'ont empêché d'apporter les contributions attendues et l'ont affecté sur les plans sportif et psychologique, malgré la prolongation de son contrat en juillet dernier jusqu'en 2028.

Au cours de la saison 2025-2026, le défenseur a manqué 32 matchs avec le Barça et sa sélection nationale en raison d'une rupture des ligaments croisés, et il s'est également absenté de 3 autres rencontres en raison de douleurs aux muscles de la jambe.

Quant à la saison 2024-2025, il n'a pas participé à 37 matchs à cause d'un problème au tendon d'Achille, en plus de son absence lors de 16 autres rencontres à la suite de douleurs musculaires.

La blessure musculaire au niveau du droit antérieur du quadriceps gauche est devenue la nouvelle raison qui écartera Christensen de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick pour plusieurs semaines.



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