Comment va jouer le Barça face au Real Madrid ?

Le FC Barcelone de Ronald Koeman prévoit de l'emporter face au Real Madrid lors du Clasico. Découvrez comment.

Dimanche après-midi, le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou pour El Clasico, le match le plus emblématique du football européen. Les deux équipes vivent des campagnes différentes.

Le Real Madrid, dirigé par Carlo Ancelotti, est troisième de la Liga, à trois points du leader, la Real Sociedad, et à un point du deuxième, Osasuna. Ils sont deuxièmes du groupe D de la Ligue des champions, à égalité de points avec le leader Sheriff.

Ronald Koeman est à la tête du FC Barcelone. Ils sont septièmes en Liga, à deux points de Séville et d'une place en Ligue des champions et à cinq points du Real. En Europe, le club catalan est troisième du groupe E de la Ligue des champions, à six points du Bayern Munich, leader, et à un point du Benfica, deuxième.

Le Clasico a sans doute perdu de son éclat depuis le départ de la Liga de Lionel Messi et de Sergio Ramos, deux personnalités emblématiques du football espagnol. Mais l'enjeu est toujours aussi important et la compétition s'annonce passionnante.

Ronald Koeman devrait aligner une formation en 4-3-3, avec Marc-André ter Stegen dans les buts, derrière une défense composée de Sergi Roberto, Gerard Piqué, Eric Garcia et Alejandro Balde.

Sergio Busquets devrait s'installer en pivot et ancrer le milieu de terrain, avec Gavi et Frenkie de Jong de chaque côté de lui. Memphis Depay sera le leader de la ligne de front, flanqué d'Ansu Fati et de Sergino Dest.