Comment Szczesny a perdu sa place à Arsenal à cause d'une cigarette

Le gardien de but a allumé une cigarette dans les douches après une défaite à Southampton en 2015 et a ensuite rejoint la Roma puis la Juventus.

Wojciech Szczesny a révélé la vérité derrière le moment où il a été surpris en train de fumer une cigarette après une défaite qui s'est avéré être la dernière apparition en de sa carrière à . Wojciech Szczesny a allumé une cigarette dans les douches après une défaite 2-0 à le jour du Nouvel An et il a par la suite été condamné à une amende et a été mis de côté par l'entraîneur de l'époque, Arsene Wenger.

L'international polonais insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de dispute majeure avec Wenger à propos de l'incident, mais les seules autres apparitions de Szczesny cette saison ont été en . Le joueur de 30 ans a ensuite passé deux ans en prêt à l' avant de rejoindre la dans le cadre d'un transfert permanent à l'été 2017, et Szczesny a détaillé l'incident qui l'a conduit à perdre son poste de titulaire à Arsenal puis finalement à quitter l'Emirates Stadium.

"J'ai eu une amande et j'ai été écarté quelques semaines"

"À l'époque, je fumais régulièrement et l'entraîneur le savait très bien", a déclaré Szczesny au podcast d'Arsenal Nation. "Il ne voulait tout simplement pas que quelqu'un fume dans les vestiaires et je le savais aussi. En raison de l'émotion du match, j'ai eu une cigarette après le match alors que l'équipe était encore là. Je suis allée dans le coin des douches, donc c'était à l'autre bout du vestiaire et personne ne pouvait me voir, et J'en ai allumé une".

"Quelqu'un m'a vu, ce n'était même pas l'entraîneur lui-même, et je l'ai simplement signalé à l'entraîneur. Je l'ai vu quelques jours plus tard, il m'a demandé si c'était vrai et j'ai dit "oui". Il m'a infligé une amende. et ce fut la fin de cet épisode. Il a ensuite dit: "Écoutez, vous allez être hors de l'équipe pendant un petit moment" mais il n'y a pas eu de gros affrontements ou de grandes confrontations. J'étais très professionnel à ce sujet", a ajouté le portier polonais.

"Je m'attendais à être de retour dans l'équipe quelques semaines plus tard, mais nous avons eu une bonne période et David Ospina, qui a pris ma place dans les buts, a très bien joué pendant ces quelques matches. Il est resté. Cela voulait dire que j'attendais et que j'essayais de regagner ma place dans l'équipe, ou que j'essayais de le convaincre que j'étais toujours le meilleur gardien de but du club en partant en prêt. Cela semble étrange, mais c'est parfois la meilleure façon de le faire", a conclu Wojciech Szczesny.