Comment Simeone a convaincu ses joueurs qu'ils allaient gagner la Liga

Vainqueur de sa deuxième Liga en tant que coach de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone a expliqué comment il avait motivé ses troupes.

Diego Simeone est petit à petit en train de devenir le personnage le plus important de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Lorsqu'il jouait pour les Colchoneros, il avait réalisé le doublé Copa del Rey-Liga en 1996, le seul dans l'histoire du club, en étant buteur lors du match décisif pour l'attribution du titre.

Un Simeone heureux et soulagé

Et depuis qu'il est devenu l'entraîneur de l'Atlético, le 23 décembre 2011, Diego Simeone a permis au club madrilène de vivre des heures glorieuses avec un titre de champion en 2014 et un deuxième en 2021 mais aussi en remportant la Ligue Europa en 2018 ainsi qu'une Copa del Rey en 2013.

Alors forcément, après ce second titre de champion d'Espagne en tant qu'entraîneur, Simeone était heureux mais aussi soulagé, tant cette saison fut difficile : « On sort d'une année très compliquée, comme le monde entier, une année difficile pour toutes les équipes. Et finir champions après une année si difficile, ça fera date. Ça veut dire beaucoup sur ce club, ça signifie qu'il est fait d'une autre matière. Derrière moi, il y a un travail humain énorme, beaucoup de gens. »

La prophétie de Simeone

Diego Simeone a aussi expliqué comment il avait convaincu les membres de son équipe qu'ils allaient remporter le titre en Liga : « Il y a cinq ou six semaines, j'étais avec les kinés, et je leur avais dit qu'à partir de ce moment, on ne se saluerait plus en disant « Bonjour » mais en disant « On va finir champions ». Et c'est ce qui s'est passé. Après avoir passé 31 journées à la première place, j'ai vu un groupe de joueurs qui a tout donné. »

Diego Simeone a également salué l'apport de Luis Suarez, non conservé par le Barça et auteur de 21 buts, dont celui du titre face à Valladolid : « Suarez est un homme racé, qui aime la défiance, un goléador, un type qui, poussé à la sortie par un club aussi extraordinaire que le Barça, a voulu continuer à prouver qu'il était vivant. L'équipe l'y a aidé et il s'est engagé, il s'est senti très à l'aise et il a fini par faire une saison fantastique. »

Enfin, à un an de la fin de son contrat, Diego Simeone est resté flou sur son avenir : « Il me reste un an de contrat. Je me rappelle cet après-midi au Vicente-Calderon (en 2014, lors du dernier titre de l'Atlético en Liga, n.d.l.r.), où je disais aux supporters que j'allais rester parce que je voyais que ce club avait un bel avenir. Je suis très heureux de voir que je ne me suis pas trompé. »