Comment Sergio Ramos a ridiculisé Manchester United

La légende du Real Madrid, Sergio Ramos, aurait mécontenté Manchester United en refusant rapidement son offre de contrat d'un an.

Le défenseur champion du monde est devenu agent libre au début de l'été après avoir rompu les liens avec les géants de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Il est resté longtemps sans club, et l'Espagnol de 37 ans a dû réfléchir à ses options.

Une offre lucrative de l'Arabie saoudite a été repoussée, tandis que The Sun affirme que Ramos a également refusé la possibilité de signer un contrat de 73 000 £ par semaine à Old Trafford. United a fait son choix pour le vétéran défenseur central alors que les transferts d'été touchaient à leur fin et qu'ils se trouvaient privés de Raphaël Varane, blessé.

Ramos a immédiatement rejeté les avances de United, à leur grand dégoût, ce qui a eu pour conséquence de laisser les grands de Premier League à court d'effectif dans le secteur défensif. Au lieu de rejoindre l'Angleterre, l'ancien capitaine de Los Blancos a choisi de revenir à ses racines au FC Séville.

Ramos est de retour là où tout a commencé pour lui, avec 50 apparitions pour Séville entre 2003 et 2006 - avant qu'il ne parte pour une période emblématique à Santiago Bernabéu. Il a été associé à plusieurs reprises à United au fil des ans, mais les deux clubs n'ont jamais réussi à conclure un accord.