Comment s'est déroulé le départ de Xabi Alonso ? La réunion finale

Cependant, plusieurs médias ont mis en doute cette version des faits, détaillant les circonstances de la décision.

Le poste d'Alonso était menacé depuis début décembre après une lourde défaite à domicile contre le Celta Vigo, puis contre Manchester City. Suite à ces revers, il a été rapporté qu'Alonso devait remporter ses prochains matchs pour conserver son poste et qu'il avait jusqu'à la Supercoupe d'Espagne pour redresser la situation. Après une série de cinq victoires consécutives, les Merengues se sont inclinés 3-2 face à Barcelone dimanche en Supercoupe.

Bien que la décision ait été présentée comme un accord à l'amiable, Cadena Cope souligne qu'Alonso n'avait pas l'intention de quitter le Real Madrid lundi matin. Selon MD, le président Florentino Pérez était très mécontent de la performance lors de la finale de la Supercoupe et la direction du Real Madrid a rencontré Alonso lundi au centre d'entraînement de Valdebebas. Le club a exprimé son inquiétude quant au jeu d'Alonso, tandis que ce dernier a fait part de son épuisement face à la pression constante exercée sur lui.

Lors de leur rencontre, Marca rapporte que le club a évoqué le départ d'Alonso comme une possibilité. Cette décision faisait suite à une analyse de la saison en cours et, estimant que son projet était au point mort, le club a accepté son départ.

Le Real Madrid a débuté l'ère Alonso par 13 victoires en 15 matchs et, hors Coupe du Monde des Clubs, n'a concédé qu'une seule défaite, face à l'Atlético Madrid, lors des 14 premières journées. Parmi ces victoires figurait un succès dans le Clasico face à Barcelone au Bernabéu, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives. Ces résultats étaient le fruit d'un pressing haut et organisé, garantissant une solide solidité défensive.

Cependant, après des désaccords avec plusieurs joueurs clés liés à ses choix stylistiques, Alonso a assoupli sa politique, optant pour un jeu plus ouvert et axé sur les contre-attaques. Depuis, les résultats et les performances n'ont pas suivi, ce qui a finalement entraîné la fin de son passage au Real Madrid.