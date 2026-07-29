Comment réserver des billets pour l’US Open 2026 de tennis : prix, revente, comment acheter et plus encore

Vous avez envie de retrouver du tennis du Grand Chelem depuis les finales dramatiques de Wimbledon le mois dernier ? Pas d’inquiétude, le compte à rebours avant le dernier Slam de 2026 est bel et bien lancé.

L’US Open débute véritablement à l’USTA Billie Jean King National Tennis Centre de New York le dimanche 30 août, ou dès le 23 août si l’on inclut la « Fan Week » et les qualifications, et vous pourriez y assister en personne en réservant vos billets dès aujourd’hui.

De nombreuses légendes de ce sport ont su répondre présent et régner sur la Grosse Pomme au fil des années, parmi lesquelles Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert et Serena Williams, pour n’en citer que quelques-unes.

Avec des joueurs et joueuses comme Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka et Coco Gauff prêts à enflammer l’édition de cette année, d’autres moments mémorables sont garantis.

La ruée sur les billets pour assister à cette fête du tennis a évidemment été immense, mais cela ne signifie pas pour autant que vos rêves de place au bord du court sont déjà terminés. Laissez GOAL vous apporter toutes les dernières informations sur la billetterie de l’US Open, notamment comment acheter vos places, combien elles coûtent, à quoi ressemble le calendrier du tournoi, et bien plus encore.

Quand ont lieu les championnats de tennis de l’US Open 2026 ?

L’US Open 2026, y compris les qualifications, les « Mixed Doubles Championships » et l’événement d’exhibition « Stars of the Open », se déroulera du dimanche 23 août au dimanche 13 septembre. Les matches du tableau principal débuteront à partir du dimanche 30 août. Le détail complet de l’US Open est le suivant :

Tour Date Billets US Open : Mixed Doubles Championships 25-26 août StubHub US Open : Stars of the Open 27 août StubHub Simple messieurs et dames, du 1er au 4e tour 30 août - 7 septembre StubHub Quarts de finale messieurs et dames 8-9 septembre StubHub Demi-finales du simple dames 10 septembre StubHub Demi-finales du simple messieurs 11 septembre StubHub Finale du simple dames 12 septembre StubHub Finale du simple messieurs 13 septembre StubHub



L’US Open se tient chaque année à l’USTA Billie Jean King National Tennis Centre depuis 1978. Il se situe dans le Flushing Meadows-Corona Park, dans le Queens à New York. Le site comprend 22 courts sur ses 46,5 acres, ainsi que 12 courts supplémentaires dans le parc voisin.

Les trois stades du complexe figurent parmi les plus grands stades de tennis au monde. L’Arthur Ashe Stadium occupe la première place mondiale avec une capacité de 23 771 places. Le Tennis Center est ouvert au public pour jouer, sauf pendant l’US Open, les compétitions juniors et les tournois de raquettes en bois.

Anciennement appelé USTA National Tennis Center, le site a été rebaptisé en 2006 en l’honneur de Billie Jean King, qui a remporté l’US Open à quatre reprises.

Comment acheter des billets pour l’US Open 2026

Les billets de l’US Open 2026 ont d’abord été mis en vente sur le Hub officiel US Open de Ticketmaster à la fin du mois de mai. La fenêtre de prévente Amex était ouverte du 26 au 27 mai, et la mise en vente générale a débuté le 28 mai.

Les billets individuels standard étant désormais en grande partie épuisés sur le marché primaire, vous devrez peut-être vous tourner vers le marché de la revente. En plus d’être le partenaire exclusif de billetterie primaire, Ticketmaster fait également office de plateforme officielle de revente vérifiée pour les fans.

Vous pouvez aussi consulter les options disponibles sur des sites tiers, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour l’US Open 2026 ?

Les billets officiels au prix facial pour l’US Open 2026 variaient considérablement selon le court et la session, avec des prix d’entrée allant de 43 $ à 180 $. Lors de leur première mise en vente en mai, la répartition des billets était la suivante :

Arthur Ashe Stadium : À partir de 43 $

À partir de 43 $ Grounds Admission (Ground Pass) : 65 $ - 135 $

65 $ - 135 $ Louis Armstrong Stadium : À partir de 139 $

À partir de 139 $ Grandstand Stadium : À partir de 180 $

Gardez un œil sur le site officiel de l’US Open à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Ce qui vous attend à l’US Open 2026

Alors, qui verrez-vous à l’œuvre si vous avez la chance de mettre la main sur des billets ?

Jannik Sinner, qui a de nouveau soulevé le trophée de Wimbledon le mois dernier, visera une troisième finale consécutive à l’US Open. La sensation italienne, et numéro 1 mondial, a battu Taylor Fritz en 2024 pour décrocher son premier titre à l’US Open. Il a toutefois dû se contenter de la place de finaliste il y a douze mois, Carlos Alcaraz, son principal rival de l’époque actuelle, ayant eu le dernier mot.

Carlos Alcaraz espère faire son retour à temps pour défendre sa couronne à l’US Open. La star espagnole, qui a subi une blessure au poignet en avril, a dû manquer à la fois Roland-Garros et Wimbledon. Il avait atteint quatre finales consécutives du Grand Chelem avant de manquer ces rendez-vous majeurs annuels.

Chez les femmes, Aryna Sabalenka vise à devenir la première joueuse à remporter le titre trois années de suite depuis Serena Williams en 2014. Avant cela, aucune femme n’avait enchaîné trois sacres consécutifs pendant plus de 35 ans, depuis Chris Evert en 1978. Éliminée à Wimbledon au 4e tour, ce qui constituait la première fois qu’elle ne parvenait pas à atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem depuis 2022, Sabalenka sera impatiente d’entrer en lice à Flushing Meadows.