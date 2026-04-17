Les néons du Strip s’effacent pour laisser la vedette à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. C’est là que les légendes s’écrivent en lettres d’or et que le « Showcase of the Immortals » fait son retour pour une édition historique, la deuxième consécutive dans le Silver State.

Pour ne manquer aucune prise, il est essentiel de savoir comment suivre le show en direct.

Dans un univers de la WWE totalement redessiné, la chaleur du désert ne sera rien comparée aux rivalités qui atteindront leur paroxysme. Les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026, la hiérarchie du catch professionnel se dessinera sous le dôme étincelant de la « Death Star ».

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Au fil des ans, WrestleMania n’a cessé de grandir et de prendre de l’ampleur, et demeure aujourd’hui l’événement phare de la WWE en matière de pay-per-view (PPV) et de diffusion en direct. Souvent présenté comme le « Super Bowl » du divertissement sportif, il fut non seulement le premier PPV produit par la compagnie, mais aussi le premier grand événement de la WWE proposé en direct sur le WWE Network en 2014. Avec le Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series et Money in the Bank, il fait partie des cinq rendez-vous majeurs de l’année, la fameuse « Big Five ».

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles avant WrestleMania 42 : comment regarder ou suivre le direct en streaming et quelles stars du catch s’apprêtent à briller sous les projecteurs de Las Vegas.

Quand se tient WrestleMania 42 ?

WrestleMania 42 se déroule sur deux soirées, le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril. Il sera diffusé comme suit à travers le monde (les horaires sont approximatifs) :

Pays Début de l’émission 🇺🇸 États-Unis 19 h (HE) (samedi et dimanche) 🇬🇧 Royaume-Uni à minuit, heure d’été britannique (dimanche et lundi) 🇦🇺 Australie 10 h AEST (dimanche et lundi) 🇮🇳 Inde 4 h 30 IST (dimanche et lundi) 🇯🇵 Japon 8 h JST (dimanche et lundi) 🇲🇽 Mexique 17 h CST (samedi et dimanche)

Où se tiendra WrestleMania 42 ?

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L’Allegiant Stadium est un équipement polyvalent situé à Paradise, dans le Nevada, à proximité immédiate de Las Vegas. Coûtant 1,9 milliard de dollars, il figure parmi les quatre stades les plus onéreux au monde. Inauguré en 2020, il sert d’antre principal aux Raiders de Las Vegas (NFL) ainsi qu’à l’équipe universitaire de football américain de l’Université du Nevada à Las Vegas (UNLV), les Rebels. Outre le Super Bowl LVIII remporté en février 2024 par les Chiefs de Kansas City aux dépens des 49ers de San Francisco après une prolongation, l’enceinte accueille annuellement le Las Vegas Bowl de la NCAA depuis 2021.

Outre le football américain, l’enceinte accueille régulièrement des matchs de football : elle a déjà reçu la Copa América 2024 et abritera les rencontres de groupe de la Gold Cup de la CONCACAF 2025. Côté musique, Kendrick Lamar, Coldplay et The Weeknd s’y produiront dans les prochains mois.

🇺🇸 Comment regarder et suivre WrestleMania 42 en direct aux États-Unis

Aux États-Unis, ESPN assure la diffusion en direct de WrestleMania 42, et propose également un service de streaming à la demande dès le lendemain pour ceux qui n’auraient pas pu suivre l’événement en temps réel.

La rencontre sera proposée en direct via l’offre ESPN DTC Unlimited, accessible pour 29,99 $ par mois ou incluse dans un forfait TV comprenant ESPN Unlimited, par exemple chez Fubo.

FuboTV est un service de streaming premium qui intègre ESPN dans l’ensemble de ses offres, vous ouvrant ainsi les portes du Royal Rumble et d’un vaste écosystème sportif. La nouvelle formule « Fubo Sports », facturée 45,99 $ le premier mois puis 55,99 $ les mois suivants, se positionne comme une option abordable et 100 % axée sur le ballon rond. Optimisé pour les passionnés de sport, il regroupe plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ainsi que des canaux locaux comme ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo débutent à 84,99 $ par mois et donnentdroità un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés.

🌏 Comment regarder et diffuser WrestleMania 42 dans le monde entier

Partout dans le monde, y compris au Royaume-Uni, les fans peuvent suivre WWE WrestleMania 42 et l’ensemble des shows de la WWE sur Netflix grâce au direct. La plateforme a signé un accord de droits de dix ans avec la WWE au début de l’année 2025.

Pays Formule de base Formule Standard Formule Premium 🇬🇧 Royaume-Uni 5,99 £ 12,99 £ 18,99 £ 🇦🇺 Australie 7,99 $ AUD 18,99 $ AUD 25,99 $AUD 🇮🇳 Inde 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japon ¥890 ¥1 590 1 590 ¥ Mexique Mexique 🇲🇽 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Canada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 $ CAD

🛜 Regardez WrestleMania 42 où que vous soyez grâce à un VPN

Si WrestleMania 42 n’est pas diffusé en direct dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour regarder l’événement où que vous soyez. Ce service crée une connexion sécurisée qui contourne les restrictions géographiques et vous donne accès à vos plateformes de streaming préférées, depuis n’importe quel lieu.

Nous vous recommandons vivement NordVPN, mais vous pouvez aussi consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d’autres options.

🎟️ Comment obtenir des billets pour WrestleMania 42

La demande est forte, mais des places sont encore disponibles pour les deux jours de WWE WrestleMania 42, les samedi 18 et dimanche 19 avril 19 avril au Allegiant Stadium. Les tarifs oscillent actuellement entre 540 et 3 200 dollars pour un billet combiné deux jours, entre 160 et 940 dollars pour un pass samedi uniquement, et entre 200 et 1 200 dollars pour un pass dimanche uniquement sur StubHub.

Programme des combats de WrestleMania 42

Date Match Samedi 18 avril Cody Rhodes affronte Randy Orton

Stephanie Vaquer affronte Liv Morgan

Seth Rollins affronte Gunther

AJ Lee affronte Becky Lynch

Lash Legend et Nia Jax affrontent Alexa Bliss et Charlotte Flair, tandis que Bayley et Lyra Valkyria défient les Bella Twins.

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

The Usos et LA Knight affrontent The Vision et iShowSpeed. Dimanche 19 avril CM Punk affronte Roman Reigns

Finn Bálor affronte Dominik Mysterio

Jade Cargill affronte Rhea Ripley

Sami Zayn affronte Trick Williams

Brock Lesnar affronte Oba Femi

Penta affronte Dragon Lee, J’Von Evans, Rey Mysterio, Rusev et JD McDonagh.

Scénarios des matchs

CM Punk vs Roman Reigns (Championnat poids lourds de la WWE).

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Le titre de champion du monde poids lourds sera en jeu lors d’un « Main Event of Main Events » colossal, où CM Punk défendra son titre face à Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble 2026. La rivalité a éclaté à Raw lors d’une guerre verbale sans merci, où le « chef tribal original » et le « meilleur du monde » se sont lancé des piques personnelles sur leurs héritages respectifs, le rôle de Punk dans la formation de The Shield et le récent statut « à temps partiel » de Reigns. Punk voit en Reigns une création de la WWE calquée sur son propre modèle ; Reigns rétorque que Punk, outsider aigrí, ne doit sa place actuelle qu’à sa propre tolérance. Portés par plus d’une décennie d’animosité latente et d’une haine mutuelle tenace, ces deux icônes intergénérationnelles s’affrontent enfin pour savoir qui mérite vraiment le trône de la WWE.

Stephanie Vaquer vs Liv Morgan (Championnat du monde féminin)

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Après avoir survécu à 29 autres Superstars pour remporter le Royal Rumble 2026, Liv Morgan a officiellement jeté son dévolu sur la championne du monde féminine Stephanie Vaquer pour un affrontement très personnel à WrestleMania 42. La rivalité s’est envenimée sur la route de WrestleMania lorsque Vaquer a dénigré le parcours de Morgan, affirmant que la gagnante du Rumble n’avait pas vraiment mérité sa place parmi l’élite. Animée par la quête de reconnaissance et stimulée par sa réplique lors de l’épisode de Raw du 23 février, Morgan entend bien prouver que la championne se trompe en conquérant le titre.

Cody Rhodes vs Randy Orton (Championnat incontesté de la WWE)

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Cody Rhodes aborde l’épreuve la plus redoutable de sa carrière face à celui qui fut jadis son mentor et détient quatorze titres mondiaux : Randy Orton. « The Apex Predator » a décroché son billet pour le main event en s’imposant dans un match « Elimination Chamber » éprouvant, tandis que Rhodes a dû traverser un parcours chaotique vers WrestleMania, ponctué d’une perte puis d’une récupération de son titre contre Drew McIntyre. Si leur passé au sein de Legacy témoigne d’un profond respect mutuel, l’amitié sera mise entre parenthèses : Rhodes veut affermir son héritage, tandis qu’Orton, « Legend Killer » toujours prêt à asséner un RKO surprise, peut clore une ère d’un seul coup. Une décennie de complicité et de cicatrices commune donne à ce duel maître-élève des allures de partie d’échecs : la résilience de Cody contre la précision mortelle de l’« Apex Predator ».

Jade Cargill vs Rhea Ripley (Championnat féminin de la WWE)

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La tempête s’abat sur WrestleMania 42 : la championne féminine de la WWE, Jade Cargill, met sa ceinture en jeu face à Rhea Ripley dans un choc de titans. Depuis son couronnement et la défaite infligée à Tiffany Stratton, Cargill règne sans partage sur les simples depuis sept mois, écrasant ses rivales grâce à sa puissance brute. Pourtant, elle croise désormais son adversaire la plus expérimentée, « The Eradicator », qui a décroché son billet pour ce main event en survivant à un match d’Elimination Chamber épuisant. Alors que Cargill aborde Las Vegas avec une série de victoires impressionnante, Ripley répond par un palmarès légendaire à WrestleMania, promettant un affrontement à haut risque pour déterminer qui règne vraiment sur la division féminine.

AJ Lee vs Becky Lynch (Championnat Intercontinental)

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La rivalité de longue date entre la championne intercontinentale féminine AJ Lee et Becky Lynch atteint son paroxysme à WrestleMania 42, lors d’un combat décisif pour le titre. Depuis son retour surprise, Lee a pris l’avantage psychologique sur « The Man », remportant trois victoires consécutives par soumission, dont celle qui lui a valu le titre à Elimination Chamber, son premier sacre depuis plus d’une décennie. Poussée par l’amertume de ces défaites, Lynch a lancé une attaque brutale après le match à Raw pour se frayer un chemin vers le titre. À présent, la « Godmother » de la révolution doit défendre son trône contre une challenger implacable, désespérée de retrouver son statut et de prouver enfin qu’elle peut survivre à la Black Widow.

Oba Femi vs Brock Lesnar (Match simple)

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Lors de WrestleMania 42, Brock Lesnar a lancé un défi ouvert, et c’est « The Ruler » Oba Femi qui a répondu, signant un changement de garde en terrassant « The Beast » d’un Fall from Grace retentissant. Imbattable depuis son arrivée, le champion à la carrière parfaite en simple va toutefois subir le test ultime face à l’homme qui l’a éliminé du Royal Rumble. Un choc de titans qui pourrait confirmer la légitimité du « Roi » ou rappeler la suprématie du « Monstre ».

Seth Rollins vs Gunther (Match simple)

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WrestleMania 42 s’apprête à accueillir un véritable choc technique entre le multi-titré Seth « Freakin » Rollins et l’implacable Gunther, deux compétiteurs déterminés à imposer leur suprématie. Le conflit a éclaté lors de l’épisode de Raw du 30 mars : « The Ring General » a fait un retour tonitruant, contrant l’assaut de Rollins sur Paul Heyman avant d’immobiliser « The Visionary » dans une prise de sommeil impitoyable. Avec plusieurs titres mondiaux au compteur, ce choc oppose le génie polyvalent d’un sextuple champion du monde à la précision brutale du champion intercontinental ayant régné le plus longtemps de l’histoire, afin de déterminer qui incarne véritablement l’excellence sur le ring.

Drew McIntyre vs Jacob Fatu (Match sans règles)

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La rivalité explosive entre Jacob Fatu et Drew McIntyre, déjà source d’un chaos total, a contraint le commissaire général de SmackDown Nick Aldis à autoriser un affrontement sans règles ni conséquences pour la compagnie : un combat non sanctionné. Depuis que Fatu a privé McIntyre du titre Undisputed de la WWE, et après une embuscade du « Psychopathe écossais » sur le « Loup-garou samoan » pendant un match contre Trick Williams, les deux hommes ont démontré leur incontrôlabilité, culminant dans une chute vertigineuse depuis un balcon en acier. Sans règles ni protection, ce face-à-face s’annonce comme un chaos pur et sans filtre, où chacun cherchera à régler définitivement leur querelle sanglante.

The Usos et LA Knight affronteront The Vision et iShowSpeed dans un match par équipe à six.

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Dans un affrontement explosif entre superstars et icônes des réseaux sociaux, les Usos et LA Knight visent une revanche contre les champions du monde par équipe, Logan Paul et Austin Theory, ainsi que leur partenaire surprise, IShowSpeed. « The Vision » a en effet détrôné Jimmy et Jey grâce à une intervention chaotique de Speed, armé de poings américains et prétendument sous l’emprise d’une « malédiction » lancée par Danhausen, laissant les anciens champions et « The Megastar » assoiffés de revanche. Ce match par équipes à six hommes, qui regroupera plusieurs stars à WrestleMania 42, promet un affrontement viral où la quête de respect croise une vengeance pure et sans concession.

Sami Zayn vs Trick Williams (match pour le titre des États-Unis)

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Le champion des États-Unis Sami Zayn, qui a conquis sa première participation à WrestleMania 42 en répondant à l’open challenge de Carmelo Hayes, défendra donc son titre contre la jeune étoile Trick Williams, attendu de pied ferme pour son premier « Show of Shows ». Ce duel oppose la magie d’un vétéran de WrestleMania à l’élan explosif de « Trick Willy », et dira si le novice peut vraiment « dominer » la plus grande scène du monde.

Championnat par équipe féminin – Fatal 4-Way

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Les championnes en titre Nia Jax et Lash Legend défendent leurs ceintures dans un match à quatre équipes où trois duos d’élite briguent les médailles d’or. Les « Irresistible Forces » affrontent d’abord le tandem expérimenté Charlotte Flair – Alexa Bliss, déterminé à prendre sa revanche après une ingérence passée, puis le binôme mentor-élève Bayley – Lyra Valkyria. Pour compléter ce tableau déjà éblouissant, les Bella Twins, membres du WWE Hall of Fame, font leur retour sur le ring avec un objectif unique : conquérir le seul titre qui leur a toujours échappé, promettant ainsi un affrontement générationnel à haut risque sur la plus grande scène de toutes.

Finn Balor vs Dominik Mysterio (match simple)

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La fracture au sein de The Judgment Day a atteint son paroxysme lorsque Finn Bálor a été brutalement exclu du groupe, ce qui a conduit « The Prince » à riposter en faisant perdre à Dominik Mysterio le titre de champion intercontinental et en le défiant pour un match de revanche à enjeux élevés à WrestleMania. Cette première confrontation a pris un tour sombre : Bálor a annoncé qu’il réactiverait le personnage ultra-puissant de « The Demon » pour la première fois en trois ans afin de régler ses comptes. Dominik devra donc affronter une force surnaturelle, nourrie par des années de confiance trahie, dans un combat qui dira si le protégé peut survivre à la face la plus sombre de son ancien mentor.

Championnat intercontinental – Match à l’échelle

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Le Ladder Match pour le titre intercontinental de WrestleMania 42 a pris forme à l’issue d’une série de matchs de qualification disputés lors de l’émission Main Event. Jeunes talents et vétérans chevronnés se sont affrontés pour décrocher leur place, et JD McDonagh, Dragon Lee, Je’Von Evans et Rusev ont finalement obtenu leur ticket pour ce spectacle de haute volée. La tension a atteint son paroxysme lors de l’épisode de Raw du 6 avril, lorsque la légende de la WWE Rey Mysterio est officiellement entré dans la mêlée, ajoutant ainsi un pedigree de Hall of Fame à ce qui s’annonce comme l’un des matchs les plus chaotiques du week-end.