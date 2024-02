Comment regarder le Top 14 sur TV, gratuitement et en streaming durant la saison 2023/2024

Le Top 14 reprend ses droits. Voici comment suivre cette saison avec les 14 équipes du championnat.

Le Top 14 est le zénith du rugby français et l’une des plus belles joutes de Rugby au monde avec des formations qui abritent plusieurs des meilleurs joueurs de la planète. Depuis son lancement en 1892, alors portant le nom de championnat de France de rugby à XV, ce sport fait rêver les supporters de la France entière, mettant la culture de l’ovalie à l’honneur. Ci-dessous, on vous dit tout sur les diffusions sur les matches du Top14 pendant la saison actuelle.

Sur quelle chaîne suivre les matches du Top 14 de Rugby ?

Pour suivre cette campagne 2023 / 2024, il est indispensable d'investir sur un abonnement à CANAL+. En ce qui concerne la programmation, la chaîne cryptée offre l’ensemble des rencontres via trois canaux : CANAL+, CANAL+ Sport mais aussi Rugby +. Les abonnés pourront ainsi suivre la première rencontre de chaque journée programmée le vendredi soir sur les antennes de CANAL+ Sport.

Le premier match du samedi après-midi sera quant à elle diffusée sur les antennes de CANAL+ avant la diffusion des autres rencontres de l’après-midi sur les canaux de CANAL+ Sport et de Rugby +. Enfin, la dernière affiche de la journée, programmée en prime time le dimanche à partir de 21 heures, sera, elle, visible sur la chaîne CANAL+.

Est-il possible de regarder le Top 14 en streaming ?

Pour s'abonner à ses programmes, CANAL+ propose plusieurs offres. Si vous souhaitez suivre les principales affiches du championnat, vous pouvez souscrire à un abonnement incluant la chaîne CANAL+. Pour 22,99 euros par mois et avec un engagement de durée de deux ans.

Ce pack permet d’accéder à CANAL+ mais aussi CANAL+ Séries ou encore CANAL+ Docs. Mais cette offre ne vous permettra pas de suivre l’intégralité des rencontres.

À quelle formule d'abonnement faut-il souscrire pour regarder le Top 14 ?

Afin d'y parvenir, il faudra investir sur une formule proposant l’ensemble des canaux de la chaîne cryptée. Le pack CANAL+ Sport, accessible au prix de 34.99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, pourrait ainsi vous combler.

L'abonné aura ainsi l'opportunité de suivre l’intégralité des chaînes de CANAL+ avec notamment CANAL+ Sport ou encore Rugby +.

A noter que ce pack vous offre également la chance de pouvoir suivre d’autres chaînes de sport comme Eurosport ou encore l’ensemble des 10 canaux de beIN SPORTS.

Comment regarder le Top 14 gratuitement ?

Il n'est pas possible de regarder le Top 14 gratuitement, sauf la finale qui aura lieu le vendredi 24 juin et sera retransmise sur France 2. Pour suivre la totalité des matchs de la compétition, il est nécessaire de souscrire un abonnement Canal+.