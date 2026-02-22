Comment regarder le match de Premier League entre Nottingham Forest et Liverpool aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Nottingham Forest vs Liverpool. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Heure du coup d'envoi de Nottingham Forest vs Liverpool

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Le match d'aujourd'hui entre Nottingham Forest et Liverpool débutera le 22 février 2026 à 14h00.

Aperçu du match

Un choc décisif aux deux extrémités du classement de la Premier League aura lieu ce dimanche au City Ground, où Nottingham Forest accueillera Liverpool. Avec le changement soudain d'entraîneur chez Forest et Liverpool qui se bat pour rester dans la course à la Ligue des champions, ce match est bien plus qu'un simple déplacement pour les Reds.

Ce match marque les débuts en Premier League de Vítor Pereira en tant qu'entraîneur de Nottingham Forest. L'ancien entraîneur des Wolves a remplacé Sean Dyche en début de semaine et a connu un début de rêve jeudi, menant Forest à une victoire 3-0 contre Fenerbahçe en Ligue Europa. Avec seulement trois points d'avance sur la zone de relégation, Pereira aura à cœur de transformer cet élan européen en sécurité nationale.

Liverpool, dirigé par Arne Slot, cherche à se racheter. Bien qu'il occupe la 6e place et qu'il ait récemment remporté deux victoires consécutives contre Sunderland et Brighton, le souvenir de la défaite 3-0 à domicile contre Forest en novembre dernier reste douloureux. Avec Manchester United, quatrième, à seulement trois points devant, Slot sait que tout nouveau point perdu pourrait être fatal à leurs ambitions de terminer parmi les quatre premiers.

