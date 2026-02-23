Comment regarder le match de Major League Soccer opposant aujourd'hui les Seattle Sounders FC aux Colorado Rapids : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids. GOAL vous apporte toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids heure du coup d'envoi

Major League Soccer - MLS Lumen Field

Le match d'aujourd'hui entre Seattle Sounders FC et Colorado Rapids débutera le 23 février 2026 à 02h15.

Aperçu du match

Getty Images

La Major League Soccer est de retour, et les Seattle Sounders entament leur 18e saison au Lumen Field ce dimanche 22 février 2026. Après une saison 2025 qui leur a valu le trophée de la Leagues Cup mais s'est terminée par une frustration en séries éliminatoires, l'équipe de Brian Schmetzer affronte une équipe des Colorado Rapids remaniée sous une nouvelle direction.

Les Sounders reviennent avec l'un des effectifs les plus stables de la MLS, malgré le départ très médiatisé de la star montante Obed Vargas vers l'Atlético Madrid. Fort d'une pré-saison réussie en Europe et d'une saison 2025 où ils ont marqué 90 buts, un record pour la franchise, Seattle est le grand favori. Cependant, ils doivent remédier à une défense qui est devenue inhabituellement perméable à la fin de l'année dernière.

Les Rapids entrent dans une nouvelle ère avec Matt Wells à leur tête, arrivé en provenance de Tottenham Hotspur. Le Colorado a raté les séries éliminatoires en 2025 à une seule victoire près et a passé l'intersaison à remanier son effectif. Avec une équipe jeune et dynamique, Wells devrait mettre en place un style de jeu moderne et pressant qui pourrait prendre au dépourvu l'équipe expérimentée de Seattle lors du match d'ouverture de la saison.

Actualités de l'équipe et effectifs

Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur B. Schmetzer Équipe probable Remplaçants Entraineur M. Wells

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les sports en direct sont faits pour être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :