Comment regarder le match de Major League Soccer opposant aujourd'hui les San Jose Earthquakes au Sporting Kansas City : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City. GOAL vous apporte toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.
Comment regarder partout avec un VPN
Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.
Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.
San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City : heure du coup d'envoi
Le match d'aujourd'hui entre San Jose Earthquakes et Sporting Kansas City débutera le 22 février 2026 à 03h30.
Présentation du match et actualités des équipes
Getty Images
La saison de MLS est de retour et démarre au PayPal Park avec un match d'ouverture à enjeux élevés. Les San Jose Earthquakes et le Sporting Kansas City sont tous deux désireux de tourner la page sur une année 2025 décevante, au cours de laquelle aucune des deux équipes n'a atteint les séries éliminatoires.
San Jose peut compter sur l'arrivée de l'international allemand Timo Werner pour renforcer son effectif. Bien que le club attende encore sa pleine intégration, il devrait être la pièce maîtresse d'une attaque qui a perdu des stars telles que Cristian Espinoza et Josef Martínez pendant l'intersaison.
Le Sporting Kansas s'est concentré sur le renforcement d'une défense qui a encaissé 70 buts la saison dernière. Le gardien vétéran John Pulskamp reste un atout majeur, mais la pression est forte sur la nouvelle ligne arrière pour lui offrir une meilleure protection.
Guide VPN étape par étape pour regarder San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City aujourd'hui
NordVPN
- Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.
- Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain).
- Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet.
- Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.
Comment regarder sur grand écran
Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les sports en direct sont faits pour être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :
- Smart TV et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, tels que l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV, disposent d'applications VPN natives. Il vous suffit de rechercher votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, de vous connecter et de vous connecter comme vous le feriez sur votre téléphone.
- Apple TV, Roku et consoles: ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directes. La solution la plus simple consiste à utiliser Smart DNS ( généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à refléter/diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.