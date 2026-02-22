Comment regarder le match de Major League Soccer opposant aujourd'hui les San Jose Earthquakes au Sporting Kansas City : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City. GOAL vous apporte toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City : heure du coup d'envoi

Major League Soccer - MLS PayPal Park

Le match d'aujourd'hui entre San Jose Earthquakes et Sporting Kansas City débutera le 22 février 2026 à 03h30.

Présentation du match et actualités des équipes

La saison de MLS est de retour et démarre au PayPal Park avec un match d'ouverture à enjeux élevés. Les San Jose Earthquakes et le Sporting Kansas City sont tous deux désireux de tourner la page sur une année 2025 décevante, au cours de laquelle aucune des deux équipes n'a atteint les séries éliminatoires.

San Jose peut compter sur l'arrivée de l'international allemand Timo Werner pour renforcer son effectif. Bien que le club attende encore sa pleine intégration, il devrait être la pièce maîtresse d'une attaque qui a perdu des stars telles que Cristian Espinoza et Josef Martínez pendant l'intersaison.

Le Sporting Kansas s'est concentré sur le renforcement d'une défense qui a encaissé 70 buts la saison dernière. Le gardien vétéran John Pulskamp reste un atout majeur, mais la pression est forte sur la nouvelle ligne arrière pour lui offrir une meilleure protection.

Actualités et effectifs des équipes

San Jose Earthquakes vs Kansas City Wizards Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur B. Arena Équipe probable Remplaçants Entraineur R. Wicky

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City aujourd'hui

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les sports en direct sont faits pour être regardés sur grand écran.